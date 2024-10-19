Определились все потенциальные соперницы Людмилы Киченок на Итоговом турнире WTA

2-9 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдет Итоговый турнир WTA.

Украину в парном разряде будет представлять Людмила Киченок, которая вместе с представительницей Латвии Еленой Остапенко, первой отобралась на турнир.

Накануне определились последние две пары-участницы, и теперь известны все потенциальные соперницы нашей теннисистки.

Список участниц Итогового турнира WTA-2024 в парном разряде

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - победа на US Open, два титула WTA

Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф (Канада/Новая Зеландия) - один титул WTA, финал Уимблдона

Се Шувей/Элизе Мертенс (Тайвань/Бельгия) - победа на Australian Open, два титула WTA

Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия) - победа на Олимпиаде, четыре титула WTA, финал Ролан Гарроса

Дезире Кравчик/Кэролайн Доулгайд (США) - один титул WTA, полуфиналы Уимблдона и Ролан Гарроса

Хао Чин-Чань/вероника кудерметова (Тайвань/нейтральная) - один титул WTA, полуфинал US Open

Николь Мелихар-Мартинес/Эллен Перес (США) - один титул WTA и одна победа на Челленджере

Тейлор Таунсенд/Катержина Синякова (США/Чехия) - один титул WTA, победа на Уимблдоне, полуфинал US Open

Эти восемь пар будут поделены на две группы, из которой в полуфинал выйдут по две лучшие пары.

Ранее также женская сборная Украины по теннису объявила состав на Кубок Билли Джин Кинг.

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