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Определились все потенциальные соперницы Людмилы Киченок на Итоговом турнире WTA

Матчи стартуют уже 2 ноября.
Сегодня, 14:55
Елена Остапенко и Людмила Киченок / Getty Images
Елена Остапенко и Людмила Киченок / Getty Images

2-9 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдет Итоговый турнир WTA.

Украину в парном разряде будет представлять Людмила Киченок, которая вместе с представительницей Латвии Еленой Остапенко, первой отобралась на турнир.

Накануне определились последние две пары-участницы, и теперь известны все потенциальные соперницы нашей теннисистки.

Список участниц Итогового турнира WTA-2024 в парном разряде

  • Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - победа на US Open, два титула WTA
  • Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф (Канада/Новая Зеландия) - один титул WTA, финал Уимблдона
  • Се Шувей/Элизе Мертенс (Тайвань/Бельгия) - победа на Australian Open, два титула WTA
  • Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия) - победа на Олимпиаде, четыре титула WTA, финал Ролан Гарроса
  • Дезире Кравчик/Кэролайн Доулгайд (США) - один титул WTA, полуфиналы Уимблдона и Ролан Гарроса
  • Хао Чин-Чань/вероника кудерметова (Тайвань/нейтральная) - один титул WTA, полуфинал US Open
  • Николь Мелихар-Мартинес/Эллен Перес (США) - один титул WTA и одна победа на Челленджере
  • Тейлор Таунсенд/Катержина Синякова (США/Чехия) - один титул WTA, победа на Уимблдоне, полуфинал US Open

Эти восемь пар будут поделены на две группы, из которой в полуфинал выйдут по две лучшие пары.

Ранее также женская сборная Украины по теннису объявила состав на Кубок Билли Джин Кинг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Людмила Киченок

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