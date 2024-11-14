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Двухразовый обладатель Золотой бутсы проиграл свой первый матч в профессиональном теннисе

Диего Форлан не смог победить боливийцев.
Сегодня, 15:27
Диего Форлан / Getty Images
Диего Форлан / Getty Images

Легенда сборной Уругвая и европейского футбола Диего Форлан дебютировал в статусе профессионального теннисиста на турнире серии ATP Challenger Tour

45-летний эксфутболист в паре с аргентинцем Федерико Корией получили Wild Card на турнир Uruguay Open 2024, проходящем в столице Уругвая Монтевидео.

В первом раунде Форлан и Кория встретились с боливийскими теннисистами Федерико Себальосом и Борисом Ариасом.Поединок длился меньше часа и Форлан с партнером без шансов уступили, выиграв только три гейма - 1:6, 2:6.

Однажды уругвайско-аргентинский дуэт смог дойти до брейк-поинта на подаче соперника, но реализовать его не получилось.

Напомним, что Форлан в свое время дважды становился лучшим бомбардиром европейских чемпионатов, за что получал золотую бутсу[/link_local]]. В 2010 году он стал лучшим игроком чемпионата мира.

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