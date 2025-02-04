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Бывшая первая ракетка мира завершила карьеру

Симона Халеп закончила выступать на профи-уровне.
Сегодня, 21:51
Симона Халеп / Getty Images
Симона Халеп / Getty Images

Румынская теннисистка Симона Халеп завершила профессиональную карьеру.

Бывшая первая ракетка мира объявила о своем решении после вылета с турнира в Клуж-Напоке. На своей Родине Симона проиграла Лучии Бронцетти со счетом 1:6, 1:6.

Халеп была отстранена от тенниса в 2022, однако после этого обжаловала решение в CAS, сократив срок дисквалификации. В 2024 она вернулась на корты.

На счету спортсменки победа на Ролан Гаррос и Уимблдоне в 2018 и 2019 соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что двукратная чемпионка Уимблдона анонсировала возвращение на корт .
 

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