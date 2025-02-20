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Украина узнала соперника по Второй Мировой группе Кубка Дэвиса

Мужская команда в прошлой игре проиграла Тунису.
Сегодня, 14:25
Сборная Украины по теннису / ФТУ
Сборная Украины по теннису / ФТУ

Сборная Украины по теннису выступит во Второй Мировой группе Кубка Дэвиса.

Соперником нашей национальной команды будет сборная Доминиканской Республики.

Матчи пройдут 12-13 или 13-14 сентября.

Для Украины это будет номинально домашний матч.

В предыдущем матче Украина проиграла Тунису.

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