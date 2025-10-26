iSport.ua
Сборная Украины по биатлону проведёт старт сезона в Швеции

Мужская сборная Украины выступит на открытом чемпионате Швеции.
Сегодня, 07:15       Автор: Валентина Чорноштан
Артем Прима / Getty Images
Артем Прима / Getty Images

Мужская сборная Украины по биатлону примет участие в открытом чемпионате Швеции.

По имеющейся информации, соревнования состоятся с 14 по 15 ноября в городе Идре. Также запланирована контрольная гонка.

Отмечается, что после этих стартов главный тренер мужской сборной Украины Надежда Белова примет решение об окончательном составе команды для первого этапа Кубка мира и Кубка IBU.

Напомним, сезон Кубка мира по биатлону 2025/26 стартует 29 ноября в Эстерсунде (Швеция) и продлится до 7 декабря.

Читай также: IBU вынес вердикт по участию россиян в ОИ-2026

Кроме того, с 8 по 22 февраля 2026 года в Антгольце пройдут биатлонные соревнования в рамках Олимпиады-2026.

