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Швейцарский биатлонист, участвовавший в трех Олимпиадах, покончил с собой

Бывший спортсмен ушел из жизни в возрасте 43 лет.
Сегодня, 14:58
Симон Халленбартер / Getty Images
Симон Халленбартер / Getty Images
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Швейцарский биатлонист Симон Халленбартер покончил жизнь самоубийством.

На момент смерти бывшему спортсмену было 43 года.

Как сообщает Blick, трагедия произошла, когда Халленбартер отдыхал с подругой в Австрии. По информации издания, у экс-спортсмена были проблемы с психикой.

Халленбартер начинал спортивную карьеру в лыжных гонках, а в 2002 году перешел в биатлон. Швейцарец был участником трех Олимпиад (2006, 2010, 2014) и восьми чемпионатов мира.

Лучшим результатом швейцарского биатлониста в Кубке мира было 25-е место по итогам сезона-2007/2008. Спортсмен объявил о завершении профессиональной карьеры в 2014 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биатлон Симон Халленбартер
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