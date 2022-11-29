Биатлон. Кубок мира: Понсиулома выиграл первый этап сезона

В финском Контиолахти стартовал первый Кубок мира по биатлону, первыми на старт вышли мужчины, которые провели индивидуальную гонку.

Лучше других 20 километров дистанции прошел шведский биатлонист Мартин Понсиулома, который на четырех огневых рубежах допустил только одну ошибку. Перед последней стрельбой лидерство удерживал Стурла Холм Легрейд, но допустив два промаха откатился на шестое место.

Вторым и третьим стали швейцарец Никлас Гартвег и немец Давид Цобель, которые сумели пройти все четыре стрельбы без промахов.

Антон Дудченко

Из украинцев в ТОП-30 вошел только Антон Дудченко (3 промаха), а сразу за ним оказался Богдан Цымбал с двумя неточными выстрелами. Тарас Лесюк стал 38-м, а Денис Насыко занял - 65-м.

Результаты индивидуальной гонки в Контиолахти

Мартін Понсілуома (0+1+0+0) 49:36,5 Ніклас Хартвег (0+0+0+0) +37,2 Давід Цобель (0+0+0+0) +59,3

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30. Антон Дудченко (1+0+1+1) +4:17,8

31. Богдан Цимбал (1+0+0+1) +4:31,5

40. Тарас Лесюк (0+1+0+1) +5:02,2

64. Денис Насико (0+2+0+1) +6:53,4

Завтра состоится индивидуальная гонка у женщин. Календарь и все результаты гонок биатлонного сезона можно посмотреть на ISPORT.