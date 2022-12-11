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Хохфильцен: Франция выиграла женскую эстафету

Сборная Украины заняла лишь 12-ю строчку.
Сегодня, 14:14
Сборная Франции / Getty Images
Сборная Франции / Getty Images

В воскресенье, 11 декабря, состоялась женская эстафетная гонка на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Победу в эстафете одержала сборная Франции. Вторую и третью строчки заняли команды Швеции и Италии соответственно.

В свою очередь, Женская сборная Украины неудачно выступила в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Дарья Блашко и Елена Билосюк смогли финишировать лишь на 12-м месте.

Кубок мира по биатлону

Второй этап

Гохфильцен, Австрия

1. Франция – 1.14.27,1 (0+4)

2. Швеция – 10,4 (0+9)

3. Италия – 18,5 (0+4)

4. Германия – 33,7 (0+5)

5. Норвегия – 1.12,9 (0+4)

6. Швейцария – 2.14,2 (0+6)

12. Украина – 4.12,7 (1+7)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: биатлон Хохфильцен

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