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Прима с лучшим результатом сезона завершил спринт в Анси, выиграл гонку Йоханнес Бе

Вашему вниманию результаты мужской спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира.
Сегодня, 16:38
Артем Прима / Getty Images
Артем Прима / Getty Images

В четверг, 15 декабря, во французском Анси спринтерской гонкой у мужчин стартовал третий этап Кубка мира по биатлону.

На десятикилометровой дистанции лучший результат с идеальной стрельбой продемонстрировал норвежец Йоханнес Бе (22:52,2), одержав уверенную победу в гонке.

Второе место занял соотечественник победителя Стурла Легрейд (+17,6), а замкнул тройку призеров немец Бенедикт Долль (+38,8).

Лучшим в составе сборной Украины стал Артем Прима, который без единого промаха финишировал 18-м, отстав от лидера на 1:35,4 минуты. Для украинца этот результат на данный момент является лучшим в сезоне.

Также с безупречной стрельбой гонку завершил Антон Дудченко (+1:49,6), который в итоге занял 28-е место.

Таким образом, Прима и Дудченко финишировали в зачетной зоне, а в гонку преследования, кроме них, также квалифицировался Богдан Цымбал, финишировавший 44-м.

Результаты спринтерской гонки:

1. Йоханнес-Тингнес Бе (Норвегия, 0+0) 22:52,2
2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +17,6
3. Бенедикт Долль (Германия, 0+0) +38,8
...
18. Артем Прима (Украина, 0+0) +1:35,4
28. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +1:49,6
44. Богдан Цымбал (Украина, 1+0) +2:31,7
78. Виталий Мандзин (Украина, 0+2) +3:26,2
DNS Тарас Лесюк (Украина)

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Прима Йоханнес Бе Анси спринтерская гонка

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