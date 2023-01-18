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Тренер женской сборной Украины по биатлону назвал состав на чемпионат Европы

Кравченко объявил пять спортсменок, которые отправятся на турнир в Швейцарию.
Сегодня, 13:38
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Кравченко назвал состав на чемпионат Европы в Швейцарии.

В обойму украинской команды на турнир вошли: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Билосюк, Анна Кривонос, Дарья Блашко и Любовь Кипяченкова.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 23 по 29 января в швейцарском городе Ленцерхайд.

В программе континентального первенства будут мужские и женские индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования, сингл-микст и классическая смешанная эстафета.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины выставит сильнейший состав на чемпионат Европы по биатлону.

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