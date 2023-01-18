Тренер женской сборной Украины по биатлону назвал состав на чемпионат Европы
Кравченко объявил пять спортсменок, которые отправятся на турнир в Швейцарию.
Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Кравченко назвал состав на чемпионат Европы в Швейцарии.
В обойму украинской команды на турнир вошли: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Билосюк, Анна Кривонос, Дарья Блашко и Любовь Кипяченкова.
Напомним, чемпионат Европы пройдет с 23 по 29 января в швейцарском городе Ленцерхайд.
В программе континентального первенства будут мужские и женские индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования, сингл-микст и классическая смешанная эстафета.
Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины выставит сильнейший состав на чемпионат Европы по биатлону.