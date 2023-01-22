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Норвегия завершила шестой этап победой в мужской эстафете, Украина сумела отыграть одну позицию

Завершился шестой этап Кубка мира, на смену которому вскоре придет чемпионат мира в Германии.
Сегодня, 17:08
Стурла Легрейд / Getty Images
Стурла Легрейд / Getty Images

В итальянском Антхольце завершился шестой этап Кубка мира по биатлону.

Последним заездом была мужская эстафета 4 по 7,5 км. Сборная Украины, стартовавшая с девятого места, была представлена такими спортсменами, как Артем Прима, Денис Насыко, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.

Допустив суммарно восемь промахов, украинцы по итогам финиша сумели занять место на одну позицию выше, придя восьмыми.

Победу завоевала сборная Норвегии, которая при шести промахах все равно не оставила шансов ни одному конкуренту. Франция опередила Германию за счет более точной стрельбы и завоевала "серебро". Немцам пришлось довольствоваться бронзовыми медалями.

Стоит отметить прорыв в исполнении Швейцарии: стартовав 14-й, она сумела финишировать 7-й, заметно поднявшись в итоговой классификации. А вот австрийцы провалились с 5-го на 11-е место.

Кубок мира, шестой этап, Антхольц (Италия)
Мужская эстафета (4 х 7,5 км)

1. Норвегия - 1:11:50.2 (0+6)
2. Франция + 59.2 (0+6)
3. Германия + 2:17.5 (1+11)
...
8. Украина + 3:52.8 (0+8)

Кубок мира идет на паузу, а ему на смену придет чемпионат мира в Оберхофе (Германия), который начнется 8 февраля.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами сезона в биатлоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Сборная Украины Антхольц мужская эстафета

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