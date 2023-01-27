Бьентегор выиграл спринт и стал чемпионом Европы, сразу четыре украинца попали в ТОП-30

В пятницу, 27 января, в швейцарском Ленцерхайде продолжился чемпиона Европы по биатлону.

После женского спринта, где победу одержала украинка Анастасия Меркушина, на трассу вышли мужчины.

Первым среди украинцев стартовал Антон Дудченко - он начал соревнование уже пятым. К сожалению, Антон хуже всех из всей нашей шестерки биатлонистов выступил на стрельбище, допустив сразу три промаха. Но за счет хорошего темпа он сумел не свалиться вниз по классификации, показав 33-й результат.

Дудченко немного не повезло, так как в ТОП-30 попали сразу четверо наших биатлонистов Богдан Цымбал, Денис Насыко, Тарас Лесюк и Артем Прима, который по темпу мог быть повыше, но в отличие от первой тройки украинцев он допустил на один промах больше.

Артем Тищенко несмотря на единственный промах на первом огневом рубеже, оказался последним из всей шестерки - 29-летний спортсмен показал 37-е время.

Победу же завоевал норвежец Эрлен Бьонтегор, продемонстрировавший идеальную стрельбу. Он опередил своего соотечественника Вебьерна Соерума на 11,5 секунд. "Бронза" досталась представителю Латвии Андрейсу Расторгуевсу.

Чемпионат Европы, Ленцерхайде (Швейцария)

Мужчины, спринт (10 км)

1. Эрлен Бьентегор (Норвегия) - 24:57.3 (0+0)

2. Вебьерн Соерум (Норвегия) +11.5 (0+2)

3. Андрейс Расторгуевс (Латвия) +44.0 (0+1)

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17. Богдан Цымбал (Украина) +1:36.1 (1+0)

23. Денис Насыко (Украина) +1:44.1 (1+0)

24. Тарас Лесюк (Украина) +1:44.2 (1+0)

27. Артем Прима (Украина) +1:47.1 (0+2)

33. Антон Дудченко (Украина) +1:53.5 (1+2)

37. Артем Тищенко (Украина) +2:02.0 (1+0)

В субботу, 28 января, состоятся две гонки преследования: женская начнется в 11:30 по киевскому времени, а мужская - в 14:30.