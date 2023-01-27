Меркушина - чемпионка Европы в спринте
Анастасия Меркушина завоевала золото на спринте на чемпионате Европы по биатлону.
Первой на трассу вышла Анна Кривонос, которая начала очень удачно, прекрасно отстрелялась и показала хорошую скорость. Но во второй половине начала сильно сдавать и закончила лиш на 22-м месте.
Затем на старте появилась Юлия Джима, но у украинки сразу все пошло из рук вон плохо. Промах лежа, еще два промаха в стойке, и Юлия выбыла из числа претенденток на титул, 39-е место.
А вот Анастасия Меркушина, которая до этого неуверенно выступила в индивидуальной гонке, показала настоящий класс. Была второй по скорострельности, а на трассе совсем незначительно проигрывала, но смогла на последний круг пробиться в лидеры.
Ванесса Хинц и Тильда Йоханссон до последнего оставались для украинки угрозой, но та смогла выбороть победу. Это вторая победа для Меркушиной на взрослом уровне, ранее она выигрывала спринт на кубке IBU в Риднау.
Спринт. Женщины
1. Анастасия Меркушина (0+0) 23:14,5
2. Тильда Йоханссон (1+0)+0,5
3. Ванесса Хинц (0+0) +1,8
...
22. Анна Кривонос (0+1) +1:26,0
39. Юлия Джима (1+2) +1:58,7
52. Любовь Кипяченкова (2+1) +2:11,5
55. Елена Белосюк (1+2) +2:14,8
Благодаря этой победе наша сборная занимает седьмое место в Кубке наций.
Отметим, что сегодня состоится спринетрская гонка у мужчин. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция, которая начнется в 15:00 по Киеву.