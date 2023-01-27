Меркушина - чемпионка Европы в спринте

Анастасия Меркушина завоевала золото на спринте на чемпионате Европы по биатлону.

Первой на трассу вышла Анна Кривонос, которая начала очень удачно, прекрасно отстрелялась и показала хорошую скорость. Но во второй половине начала сильно сдавать и закончила лиш на 22-м месте.

Затем на старте появилась Юлия Джима, но у украинки сразу все пошло из рук вон плохо. Промах лежа, еще два промаха в стойке, и Юлия выбыла из числа претенденток на титул, 39-е место.

А вот Анастасия Меркушина, которая до этого неуверенно выступила в индивидуальной гонке, показала настоящий класс. Была второй по скорострельности, а на трассе совсем незначительно проигрывала, но смогла на последний круг пробиться в лидеры.

Ванесса Хинц и Тильда Йоханссон до последнего оставались для украинки угрозой, но та смогла выбороть победу. Это вторая победа для Меркушиной на взрослом уровне, ранее она выигрывала спринт на кубке IBU в Риднау.

Спринт. Женщины

1. Анастасия Меркушина (0+0) 23:14,5

2. Тильда Йоханссон (1+0)+0,5

3. Ванесса Хинц (0+0) +1,8

...

22. Анна Кривонос (0+1) +1:26,0

39. Юлия Джима (1+2) +1:58,7

52. Любовь Кипяченкова (2+1) +2:11,5

55. Елена Белосюк (1+2) +2:14,8

Благодаря этой победе наша сборная занимает седьмое место в Кубке наций.

Отметим, что сегодня состоится спринетрская гонка у мужчин. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция, которая начнется в 15:00 по Киеву.