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Джима пропустит женскую эстафету на чемпионате мира в Германии

В составе сборной Украины произошла экстренная замена.
Сегодня, 12:32
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

В субботу, 18 февраля, продолжится чемпионат мира по биатлону в Оберхофе (Германия). В рамках соревновательного дня состоятся эстафеты у мужчин и женщин.

В составе женской украинской команды должна была выступить Юлия Джима, однако пропустит гонку. Биатлонистка не сможет принять участие в эстафете из-за болезни.

Вместо Джимы выступит Дарья Блашко, которая будет представлять Украину на втором этапе.

Отметим, что женская эстафета начнется в 16:00 по Киеву.

Напомним, что на ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция мужской эстафеты, которая начнется в 12:45 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлия Джима

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