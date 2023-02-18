Джима пропустит женскую эстафету на чемпионате мира в Германии
В составе сборной Украины произошла экстренная замена.
В субботу, 18 февраля, продолжится чемпионат мира по биатлону в Оберхофе (Германия). В рамках соревновательного дня состоятся эстафеты у мужчин и женщин.
В составе женской украинской команды должна была выступить Юлия Джима, однако пропустит гонку. Биатлонистка не сможет принять участие в эстафете из-за болезни.
Вместо Джимы выступит Дарья Блашко, которая будет представлять Украину на втором этапе.
Отметим, что женская эстафета начнется в 16:00 по Киеву.
Напомним, что на ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция мужской эстафеты, которая начнется в 12:45 по Киеву.