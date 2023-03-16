Йоханнес Бе выиграл первую гонку после перенесенного коронавируса, украинцы провалили спринт

Не лучший день в истории украинского биатлона.

В четверг, 16 марта, в норвежском Хольменколлене стартовал девятый этап Кубка мира по биатлону.

Первой гонкой этапа стал мужской спринт на 10 км, в котором приняли участие пять украинцев: Артем Прима (18-я стартовая позиция), Антон Дудченко (53), Денис Насыко (59), Артем Тищенко (69) и Богдан Цымбал (90).

Стоит сразу отметить, что это был явно не день наших биатлонистов: каждый допустил, как минимум, один промах, а их темп оставлял желать лучшего.

Лучший результат показал Цымбал, установивший 44-е время. Недалеко от него расположились Прима (51-й) и Дудченко (58-й). Тищенко установил время, которое позволило ему занять 71-ю позицию, а Насыко оказался только 81-м.

Победу же праздновал Йоханнес Бе, для которого данная гонка стала первой после перенесенного коронавируса. От него почти на 24 с отстал швед Мартин Понсилуома, который в свою очередь оказался на 5 с быстрее немца Бенедикта Долля.

Кубок мира, 9-й этап, Хольменколлен (Норвегия)

Спринт, мужчины (10 км)

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 25:13.0

2. Мартин Понсилуома (Швеция) +23.9

3. Бенедикт Долль (Германия) + 28.9

...

44. Богдан Цымбал (Украина) +2:19.4

51. Артем Прима (Украина) +2:28.7

58. Антон Дудченко (Украина) +2:40.1

71. Артем Тищенко (Украина) +2:58.9

81. Денис Насыко (Украина) +3:15.5

В пятницу, 17 марта, эстафету девятого этапа подхватят женщины, которые выйдут на старт спринтерской гонки.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами биатлонного сезона.