iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Йоханнес Бе выиграл первую гонку после перенесенного коронавируса, украинцы провалили спринт

Не лучший день в истории украинского биатлона.
Сегодня, 17:47
Йоханнес Бе / Getty Images
Йоханнес Бе / Getty Images

В четверг, 16 марта, в норвежском Хольменколлене стартовал девятый этап Кубка мира по биатлону.

Первой гонкой этапа стал мужской спринт на 10 км, в котором приняли участие пять украинцев: Артем Прима (18-я стартовая позиция), Антон Дудченко (53), Денис Насыко (59), Артем Тищенко (69) и Богдан Цымбал (90).

Стоит сразу отметить, что это был явно не день наших биатлонистов: каждый допустил, как минимум, один промах, а их темп оставлял желать лучшего. 

Лучший результат показал Цымбал, установивший 44-е время. Недалеко от него расположились Прима (51-й) и Дудченко (58-й). Тищенко установил время, которое позволило ему занять 71-ю позицию, а Насыко оказался только 81-м.

Победу же праздновал Йоханнес Бе, для которого данная гонка стала первой после перенесенного коронавируса. От него почти на 24 с отстал швед Мартин Понсилуома, который в свою очередь оказался на 5 с быстрее немца Бенедикта Долля.

Кубок мира, 9-й этап, Хольменколлен (Норвегия)
Спринт, мужчины (10 км)

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 25:13.0
2. Мартин Понсилуома (Швеция) +23.9
3. Бенедикт Долль (Германия) + 28.9
...
44. Богдан Цымбал (Украина) +2:19.4
51. Артем Прима (Украина) +2:28.7
58. Антон Дудченко (Украина) +2:40.1
71. Артем Тищенко (Украина) +2:58.9
81. Денис Насыко (Украина) +3:15.5

В пятницу, 17 марта, эстафету девятого этапа подхватят женщины, которые выйдут на старт спринтерской гонки.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами биатлонного сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Прима Денис Насыко Артем Тищенко Йоханнес Бе Антон Дудченко Богдан Цымбал

Статьи по теме

Кристиансен выиграл масс-старт в Эстерсунде, третьим стал юный француз Кристиансен выиграл масс-старт в Эстерсунде, третьим стал юный француз
Украинцы показали лучший результат в сезоне в эстафете, победа и Малый глобус - у Норвегии Украинцы показали лучший результат в сезоне в эстафете, победа и Малый глобус - у Норвегии
Фейеноорд - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы Фейеноорд - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Мэр Парижа: Сделаю все, чтобы россиян и белорусов не было на Олимпиаде-2024 Мэр Парижа: Сделаю все, чтобы россиян и белорусов не было на Олимпиаде-2024
Помочь журналистам

Видео

Реал - Ливерпуль 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Реал - Ливерпуль 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене стартовал заключительный этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига Европы19:24
Фейеноорд - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Олимпийские виды19:19
Мэр Парижа: Сделаю все, чтобы россиян и белорусов не было на Олимпиаде-2024
Лига Европы19:13
Фейенорд и Шахтер объявили стартовые составы на матч
Лига Европы19:00
Фейеноорд - Шахтер: смотреть онлайн-трансляцию матча 16.03.2023 Лиги Европы
18:54
Евро-2023 по футзалу: расписание и результаты матчей
Европа18:54
Капитан вернулся в основу: стартовые составы на матч Бетис - Манчестер Юнайтед
Киберспорт18:51
Неожиданный поворот: ФИФА намерена выпустить свой собственный футбольный симулятор
Европа18:25
Форвард Манчестер Сити получил двойное увеличение зарплаты по новому контракту
ММА18:21
Эдвардс: Открою дверь для завершения карьеры Усмана на UFC 286
Формула 118:14
Хэмилтон прокомментировал слухи о своем уходе из Мерседес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK