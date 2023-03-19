Украина впервые в истории не заработала ни одной медали на Кубке мира по биатлону
Наша сборная до этого сезона всегда завоевывала хотя бы одну награду.
В Холменколлене женским масс-стартом завершился последний этап Кубка мира по биатлону.
В этом сезоне было разыграно 55 комплектов медалей, однако Украине не досталась ни одна награда. Подобное "достижение" наша сборная установила впервые в истории независимости.
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С сезона-92/93 украинские биатлонисты всегда завоевывали хотя бы одну медаль. Так, например, в прошлом году была завоевана одна бронза.
Золото на Кубке мира по биатлону сборная Украины в последний раз добывала в сезоне-18/19. В прошедшей кампании для наших спортсменов лучшим результатом стала 5 место в мужской эстафете в Эстерсунде.
Медальный зачет Кубка мира по биатлону
- Норвегия – 61 (30 золотых медалей + 18 серебряных + 13 бронзовых)
- Швеция – 24 (8+8+8)
- Франция 34 (7+12+15)
- Италия – 17 (4+9+4)
- Германия – 19 (4+4+11)
- Австрия – 2 (2+0+0)
- Швейцария – 4 (0+3+1)
- Чехия – 2 (0+1+1)
- Латвия – 1 (0+0+1)
- Словения – 1 (0+0+1)