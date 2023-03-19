Украина впервые в истории не заработала ни одной медали на Кубке мира по биатлону

Наша сборная до этого сезона всегда завоевывала хотя бы одну награду.

В Холменколлене женским масс-стартом завершился последний этап Кубка мира по биатлону.

В этом сезоне было разыграно 55 комплектов медалей, однако Украине не досталась ни одна награда. Подобное "достижение" наша сборная установила впервые в истории независимости.

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С сезона-92/93 украинские биатлонисты всегда завоевывали хотя бы одну медаль. Так, например, в прошлом году была завоевана одна бронза.

Золото на Кубке мира по биатлону сборная Украины в последний раз добывала в сезоне-18/19. В прошедшей кампании для наших спортсменов лучшим результатом стала 5 место в мужской эстафете в Эстерсунде.

Медальный зачет Кубка мира по биатлону