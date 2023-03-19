iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Украина впервые в истории не заработала ни одной медали на Кубке мира по биатлону

Наша сборная до этого сезона всегда завоевывала хотя бы одну награду.
Сегодня, 18:22
Антон Дудченко / biathlon.com.ua
Антон Дудченко / biathlon.com.ua

В Холменколлене женским масс-стартом завершился последний этап Кубка мира по биатлону.

В этом сезоне было разыграно 55 комплектов медалей, однако Украине не досталась ни одна награда. Подобное "достижение" наша сборная установила впервые в истории независимости.

Читай также: Биатлон: Кубок Мира 2022/2023. Общий зачет у мужчин и женщин

С сезона-92/93 украинские биатлонисты всегда завоевывали хотя бы одну медаль. Так, например, в прошлом году была завоевана одна бронза.

Золото на Кубке мира по биатлону сборная Украины в последний раз добывала в сезоне-18/19. В прошедшей кампании для наших спортсменов лучшим результатом стала 5 место в мужской эстафете в Эстерсунде.

Медальный зачет Кубка мира по биатлону

  1. Норвегия – 61 (30 золотых медалей + 18 серебряных + 13 бронзовых)
  2. Швеция – 24 (8+8+8)
  3. Франция 34 (7+12+15)
  4. Италия – 17 (4+9+4)
  5. Германия – 19 (4+4+11)
  6. Австрия – 2 (2+0+0)
  7. Швейцария – 4 (0+3+1)
  8. Чехия – 2 (0+1+1)
  9. Латвия – 1 (0+0+1)
  10. Словения – 1 (0+0+1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Кубок мира

Статьи по теме

Украина стала бронзовым призером Кубка мира по фехтованию Украина стала бронзовым призером Кубка мира по фехтованию
Украинка Данча завоевала золото в параллельном слаломе на этапе Кубка Европы Украинка Данча завоевала золото в параллельном слаломе на этапе Кубка Европы
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта на девятом этапе Кубка мира Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта на девятом этапе Кубка мира
УПЛ: Шахтер сыграет с Рухом, Колос - с Минаем УПЛ: Шахтер сыграет с Рухом, Колос - с Минаем
Помочь журналистам

Видео

Райо Вальекано - Жирона 2:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Райо Вальекано - Жирона 2:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене проходят заключительные гонки сезона
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа18:45
Арсенал с легкостью разгромил Кристал Пэлас
Биатлон18:22
Украина впервые в истории не заработала ни одной медали на Кубке мира по биатлону
Украина18:14
Рух и Кучук прекратили сотрудничество
Другие17:50
Украина стала бронзовым призером Кубка мира по фехтованию
Биатлон17:48
Биатлон: Кубок Мира 2022/2023. Общий зачет у мужчин и женщин
Олимпийские виды17:40
Украинка Данча завоевала золото в параллельном слаломе на этапе Кубка Европы
Формула 117:24
"Не чувствую связи": Хэмилтон пожаловался на болид Мерседеса
Биатлон17:07
Холменколлен: Ханна Эберг выиграла заключительный масс-старт сезона
Украина16:55
Шахтер добыл уверенную победу над Рухом
Украина16:26
Так это же было уже: игрок Шахтера играет за клуб, хотя для сборной он травмирован
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK