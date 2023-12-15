Швеция заняла весь подиум в гонке преследовании в Шушене, тррое украинцев финишировали в топ-20
В новрежском Шушене завершилась гонка преследование на третьем этапе Кубка IBU.
По результатам спринта все шестеро украинских спортсменов смогли принять участие, а некоторые даже неплохо себя проявили.
Виталий Мандзин стартовал восьмым и мог обновить собственный рекорд, но заработал четыре штрафных круга на первой стойке и уже не смог вернуться в первую десятку.
Также отличные результаты показали Роман Боровик и Богдан Цымбал. Также в топ-30 на последних кругах смог пробиться Руслан Ткаленко.
А вот весь подиум забрали хозяева, гонку выиграл Йохан-Олав Ботн, а за ним финишировали сразу три его соотечественника.
Шушен. Гонка преследование. Мужчины
- Йохан-Олав Ботн (Норвегия) (1+0+1+1) 33:09,6
- Мартин Улдаль (Норвегия) (0+1+0+1+1) +10,0
- Мартин Невланд (Норвегия) (2+0+1+0) +23,4
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11. Виталий Мандзин (0+0+4+0) + 1:43,2
15. Роман Боровик (0+0+0+1) +2:48,0
17. Богдан Цымбал (0+1+1+0) +3:19,1
29. Руслан Ткаленко (0+1+0+3) +4:03,9
35. Дмитрий Грущак (0+2+3+0) +4:23,2
37. Денис Насико (3+0+1+1+1) +4:36,0
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