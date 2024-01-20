Украина попала в ТОП-10 сингл-микста в Антхольце, Германия выиграла

В субботу, 20 января, продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольц-Антерсельве. В рамках соревновательного дня состоялась одиночная смешанная эстафета.

Украина, которая была представлена в составе: Кристина Дмитренко и Артем Тищенко. Они сумели показать десятый результат.

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Победителем гонки стала сборная Германии, второе место заняли австрийцы, а тройку лучших замкнули представители Норвегии.

Антхольц-Антерсельв. Одиночная смешанная эстафета

1. Германия (0+1) 38:58,0

2. Норвегия (0+8) +11,2

3. Австрия (0+4) +28,3

4. Италия (1+6) +37,9

5. Латвия (1+6) +39,1

6. Финляндия (0+7) +41,4

...

10. Украина (0+6) +1:09,9

Отметим, что сегодня также состоится класисческая смешанная эстафета. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция, которая начнется в 15:45 по Киеву.

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