Кубок мира: Йоханнес Бе победил в последнем масс-старте, Дудченко - в топ-20
Норвежский биатлонист одержал очередную победу в этом сезоне.
В рамках Кубка мира состоялась последняя мужская гонка, а именно масс-старт в Нове-Место.
Победу довольно прогнозируемо одержал Йоханнес-Тингнес Бё с результатом в 34:50,2.
За ним расположился латвиец Андрейс Расторгуевс, который проиграл Йоханнесу-Тингнесу чуть более 15 секунд, а тройку лидеров замкнул Кентен-Фийон Майе.
Что касается украинцев, то от нашей страны в гонке приняло участие два представителя, а именно Антон Дудченко, финишировавший 19 и Дмитрий Пидручный, который приехал к финишу 27.
Кубок мира по биатлону
Мужчины, масс-старт
- Йоханнес-Тингнес Бе (Норвегия) - 34:50,2
- Андрейс Расторгуевс (Латвия) - +15,2
- Кентен Фийон-Майе (Франция) - +33,0
19. Антон Дудченко (Украина) - +2:07,3
27. Дмитрий Пидручный (Украина) - +3:48,3
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