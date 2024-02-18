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Кубок мира: Йоханнес Бе победил в последнем масс-старте, Дудченко - в топ-20

Норвежский биатлонист одержал очередную победу в этом сезоне.
Сегодня, 18:23
Йоханнес-Тингнес Бе / Getty Images
Йоханнес-Тингнес Бе / Getty Images

В рамках Кубка мира состоялась последняя мужская гонка, а именно масс-старт в Нове-Место.

Победу довольно прогнозируемо одержал Йоханнес-Тингнес Бё с результатом в 34:50,2.

За ним расположился латвиец Андрейс Расторгуевс, который проиграл Йоханнесу-Тингнесу чуть более 15 секунд, а тройку лидеров замкнул Кентен-Фийон Майе.

Что касается украинцев, то от нашей страны в гонке приняло участие два представителя, а именно Антон Дудченко, финишировавший 19 и Дмитрий Пидручный, который приехал к финишу 27.

Кубок мира по биатлону

Мужчины, масс-старт

  1. Йоханнес-Тингнес Бе (Норвегия) - 34:50,2
  2. Андрейс Расторгуевс (Латвия) - +15,2
  3. Кентен Фийон-Майе (Франция) - +33,0
    19. Антон Дудченко (Украина) - +2:07,3
    27. Дмитрий Пидручный (Украина) - +3:48,3

 

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