Легрейд вырвал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Холменколлене
В субботу, 2 марта, в норвежском Холменколлене в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялся масс-старт у мужчин.
После победы в индивидуальной гонке накануне Стурла Легрейд праздновал успех и на этой дистанции. Норвежский биатлонист сумел воспользоваться ошибками лидировавших Тарьея Бе, Бенедикта Долля и Себастьяна Самуэльссона, которые допустили промахи на последнем огневом рубеже, и вырваться на первую позицию, которую сохранил до финиша.
Немец Долль в итоге все же вернул себе место на пьедестале, завершив гонку вторым. Третьим стал швед Йеспер Нелин.
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Украинские биатлонисты в масс-старт в Холменколлене не отобрались.
Кубок мира. Холменколлен. Масс-старт, мужчины
- Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0+0+0) 37:52.0
- Бенедикт Долль (Германия, 0+0+0+2) +6.4
- Йеспер Нелин (Швеция, 0+1+0+0) +9.9
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