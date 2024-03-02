Легрейд вырвал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Холменколлене

В субботу, 2 марта, в норвежском Холменколлене в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялся масс-старт у мужчин.

После победы в индивидуальной гонке накануне Стурла Легрейд праздновал успех и на этой дистанции. Норвежский биатлонист сумел воспользоваться ошибками лидировавших Тарьея Бе, Бенедикта Долля и Себастьяна Самуэльссона, которые допустили промахи на последнем огневом рубеже, и вырваться на первую позицию, которую сохранил до финиша.

Немец Долль в итоге все же вернул себе место на пьедестале, завершив гонку вторым. Третьим стал швед Йеспер Нелин.

Читай также: Швейцарка сенсационно выиграла масс-старт в Норвегии, украинки провалились

Украинские биатлонисты в масс-старт в Холменколлене не отобрались.

Кубок мира. Холменколлен. Масс-старт, мужчины

Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0+0+0) 37:52.0 Бенедикт Долль (Германия, 0+0+0+2) +6.4 Йеспер Нелин (Швеция, 0+1+0+0) +9.9

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!