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Легрейд вырвал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Холменколлене

Норвежский биатлонист воспользовался ошибками соперников при последней стрельбе.
Сегодня, 17:08
Стурла Легрейд / Getty Images
Стурла Легрейд / Getty Images

В субботу, 2 марта, в норвежском Холменколлене в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялся масс-старт у мужчин.

После победы в индивидуальной гонке накануне Стурла Легрейд праздновал успех и на этой дистанции. Норвежский биатлонист сумел воспользоваться ошибками лидировавших Тарьея Бе, Бенедикта Долля и Себастьяна Самуэльссона, которые допустили промахи на последнем огневом рубеже, и вырваться на первую позицию, которую сохранил до финиша.

Немец Долль в итоге все же вернул себе место на пьедестале, завершив гонку вторым. Третьим стал швед Йеспер Нелин.

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Украинские биатлонисты в масс-старт в Холменколлене не отобрались.

Кубок мира. Холменколлен. Масс-старт, мужчины

  1. Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0+0+0) 37:52.0
  2. Бенедикт Долль (Германия, 0+0+0+2) +6.4
  3. Йеспер Нелин (Швеция, 0+1+0+0) +9.9

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