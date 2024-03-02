Швейцарка сенсационно выиграла масс-старт в Норвегии, украинки провалились

В субботу, 2 марта, состоялся женский масс-старт в рамках седьмого этапа Кубка мира, который проходит в Норвегии.

Победительницей заезда стала представительница Швейцарии Лена Хекки-Гросс. Спортсменка до последней стрельбы шла в группе лидеров, а затем отстрелялась чисто и выиграла гонку.

Второе место заняла француженка Жюлья Симон, отстав от победительницы на 16 секунд. Тройку лучших замкнула ее соотечественница Лу Жанмоно. На последнем круге в борьбе она обошла соперниц и вырвала для себя бронзу.

Читай также: Украинцы стали призерами юниорского чемпионата мира по биатлону в эстафете

Участие в гонке принимали две украинские спортсменки. Анастасия Меркушина за четыре стрельбы допустила три промаха, а в итоге заняла 27 позицию. Юлия Джима прошла стрельбы с пятью промахами, что позволило занять ей предпоследнее место - 29.

Кубок мира. Холменколлен. Масс-старт, женщины

1. Лена Хекки Гросс (1+1+0+0) 35:46,3

2. Жюлья Симон (1+1+1+1) +16,8

3. Лу Жанмонно (0+2+0+1) +22,3

...

27. Анастасия Меркушина (0+0+1+2) +3:15,2

29. Юлия Джима (2+1+1+1) +4:32,8

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!