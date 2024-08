Мандзин оформил золотой дубль на летнем ЧМ-2024 по биатлону

Wire to wire victory for 🇺🇦 Vitalii Mandzyn 🥇 who kept two fierce 🇳🇴 at bay in a thrilling Junior Men Pursuit at the #SBWCH24 📷Manzoni/IBU #biathlon pic.twitter.com/i2O7VxPWIx

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...