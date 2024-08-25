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Мандзин оформил золотой дубль на летнем ЧМ-2024 по биатлону

Украинец добавил к победе в спринте медаль высшей пробы в гонке преследования среди юниоров.
Сегодня, 12:56
Виталий Мандзин / instagram.com/vitalii.mandzyn
Виталий Мандзин / instagram.com/vitalii.mandzyn

В воскресенье, 25 августа, на летнем чемпионате мира-2024 по биатлону, который проходит в эстонском Отепяе, состоялась гонка преследования среди юниоров.

После успеха во вчерашней спринтерской гонке украинец Виталий Мандзин забрал золото и в пасьюте. Украинский биатлонист с четырьмя промахами преодолел дистанцию за 26.44,8, оставив позади двух норвежцев, который также заняли места на пьедестале.

В гонке принимали участие еще четыре украинца. В шаге от первой десятки финишировал Богдан Борковский, Сергей Супрун стал 13-м, Михаил Хмиль - 20-м, а Егор Макаренко - 37-м.

Читай также: Мандзин стал чемпионом мира по летнему биатлону среди юниоров в спринте

Летний ЧМ-2024 по биатлону
Гонка преследования, юниоры

  1. Виталий Мандзин (Украина) 26.44,8 (1+0+0+3)
  2. Сиверт Герхардсен (Норвегия) +18,8 (0+0+2+2)
  3. Каспер Калкенберг (Норвегия) +22,5 (0+0+2+2)

11. Богдан Борковский (Украина) +1.03,8 (0+1+4+2)
13. Сергей Супрун (Украина) +1.12,4 (3+0+1+2)
20. Михаил Хмиль (Украина) +1.44,4 (1+3+1+1)
37. Егор Макаренко (Украина) +4.39,7 (2+3+1+0)

Напомним, что Дмитрий Пидручный выиграл суперспринт на летнем ЧМ-2024 по биатлону, а Артем Тищенко стал вторым.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гонка преследования летний биатлон

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