Мандзин оформил золотой дубль на летнем ЧМ-2024 по биатлону

Украинец добавил к победе в спринте медаль высшей пробы в гонке преследования среди юниоров.

В воскресенье, 25 августа, на летнем чемпионате мира-2024 по биатлону, который проходит в эстонском Отепяе, состоялась гонка преследования среди юниоров.

После успеха во вчерашней спринтерской гонке украинец Виталий Мандзин забрал золото и в пасьюте. Украинский биатлонист с четырьмя промахами преодолел дистанцию за 26.44,8, оставив позади двух норвежцев, который также заняли места на пьедестале.

Wire to wire victory for 🇺🇦 Vitalii Mandzyn 🥇 who kept two fierce 🇳🇴 at bay in a thrilling Junior Men Pursuit at the #SBWCH24



📷Manzoni/IBU #biathlon pic.twitter.com/i2O7VxPWIx — International Biathlon Union (@biathlonworld) August 25, 2024

В гонке принимали участие еще четыре украинца. В шаге от первой десятки финишировал Богдан Борковский, Сергей Супрун стал 13-м, Михаил Хмиль - 20-м, а Егор Макаренко - 37-м.

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Летний ЧМ-2024 по биатлону

Гонка преследования, юниоры

Виталий Мандзин (Украина) 26.44,8 (1+0+0+3) Сиверт Герхардсен (Норвегия) +18,8 (0+0+2+2) Каспер Калкенберг (Норвегия) +22,5 (0+0+2+2)

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11. Богдан Борковский (Украина) +1.03,8 (0+1+4+2)

13. Сергей Супрун (Украина) +1.12,4 (3+0+1+2)

20. Михаил Хмиль (Украина) +1.44,4 (1+3+1+1)

37. Егор Макаренко (Украина) +4.39,7 (2+3+1+0)

Напомним, что Дмитрий Пидручный выиграл суперспринт на летнем ЧМ-2024 по биатлону, а Артем Тищенко стал вторым.

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