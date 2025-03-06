iSport.ua
Русский Українська

ПСЖ - Ливерпуль: Обзор и результат матча Лиги чемпионов 05.03.2025

Команде Арне Слота понадобился только один момент, чтобы победить.
Сегодня, 00:05
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле встретился с Ливерпулем.

Парижане с первых минут захватили игровую инициативу, и если этого можно было ожидать, то того, насколько же сильно столичная команда будет доминировать отнюдь нет.

Уже на 16-ой минуте ПСЖ должен был открывать счет, однако, простил своих гостей, чуть позже Хвича Кварацхелия открыл счет, однако, этот мяч был отменен.

На 31-ой минуте Ливерпуль создал невероятный «пожар» у собственных ворот и снова не пропустил исключительно чудом.

На 37-ой минуте снова опасность создал Хвича Кварацхелия. Здесь в игру пришлось вступить Алиссону.

Во втором тайме перспективы мерсисайдцев отнюдь не стали более яркими. Подопечные Луиса Энрике создавали момент за моментом, однако, никак не находили «ключ» к воротам Алиссона Беккера.

Замены от Арне Слота отнюдь не изменили игрового рисунка, однако, как ни странно, помогли получить результат. На 86-ой минуте «красные» выбежали в одну из немногих контратак за матч и впервые пробили в створ ворот. Харви Эллиотт своим эффектным ударом открыл счет в матче.

За короткое время ПСЖ не оправился от такого шока, поэтому, Ливерпуль смог забрать с Парк де Пренс победу.

Статистика матча Лиги чемпионов ПСЖ - Ливерпуль

ПСЖ - Ливерпуль 0:1

Гол: Эллиотт, 86

xG: 1.82 - 0.27
Удары: 27 - 2
Удары в плоскость: 10 -1 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль ПСЖ

Статьи по теме

Ливерпуль подготовил солидную сумму на одноклубника Забарного Ливерпуль подготовил солидную сумму на одноклубника Забарного
ПСЖ - Ливерпуль: прогноз на матч Лиги чемпионов 05.03.2025 ПСЖ - Ливерпуль: прогноз на матч Лиги чемпионов 05.03.2025
Звезда клуба АПЛ хочет перебраться в Ливерпуль Звезда клуба АПЛ хочет перебраться в Ливерпуль
МЮ остался без двух игроков перед матчем против Реал Сосьедада МЮ остался без двух игроков перед матчем против Реал Сосьедада

Видео

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Костюк потеряла пять позиций
просмотров
Рейтинг ATP: ведущие украинцы улучшили позиции, Синнер остался первой ракеткой планеты
просмотров
Футбол сегодня: ПСЖ против Ливерпуля и еще три поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Лига Европы00:51
МЮ остался без двух игроков перед матчем против Реал Сосьедада
Лига Чемпионов00:45
Хвича: ПСЖ показал, что был лучшей командой сегодня
Европа00:37
Алиссон побил рекорд экс-воротаря Ливерпуля
Европа00:33
Хавбек сборной Бразилии может получить пожизенную дисквалификацию
00:05
Ливерпуль невероятно "отскочил" в матче против ПСЖ, одержав минимальную победу
Лига Чемпионов00:03
Бенфика, несмотря на усилия Трубина, в большинстве уступила Барселоне
Лига Чемпионов00:00
Бавария легко разобралась с Байером в большинстве
Вчера, 23:36
Европа23:36
Барселона планирует обсудить трансфер лидера Милана
Киберспорт23:29
NaVi Junior пробились в гранд-финал CCT Series 7
Европа23:05
Боули пытается переманить двух игроков Барселоны в Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK