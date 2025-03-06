ПСЖ - Ливерпуль: Обзор и результат матча Лиги чемпионов 05.03.2025
В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле встретился с Ливерпулем.
Парижане с первых минут захватили игровую инициативу, и если этого можно было ожидать, то того, насколько же сильно столичная команда будет доминировать отнюдь нет.
Уже на 16-ой минуте ПСЖ должен был открывать счет, однако, простил своих гостей, чуть позже Хвича Кварацхелия открыл счет, однако, этот мяч был отменен.
На 31-ой минуте Ливерпуль создал невероятный «пожар» у собственных ворот и снова не пропустил исключительно чудом.
На 37-ой минуте снова опасность создал Хвича Кварацхелия. Здесь в игру пришлось вступить Алиссону.
Во втором тайме перспективы мерсисайдцев отнюдь не стали более яркими. Подопечные Луиса Энрике создавали момент за моментом, однако, никак не находили «ключ» к воротам Алиссона Беккера.
Замены от Арне Слота отнюдь не изменили игрового рисунка, однако, как ни странно, помогли получить результат. На 86-ой минуте «красные» выбежали в одну из немногих контратак за матч и впервые пробили в створ ворот. Харви Эллиотт своим эффектным ударом открыл счет в матче.
За короткое время ПСЖ не оправился от такого шока, поэтому, Ливерпуль смог забрать с Парк де Пренс победу.
Статистика матча Лиги чемпионов ПСЖ - Ливерпуль
ПСЖ - Ливерпуль 0:1
Гол: Эллиотт, 86
xG: 1.82 - 0.27
Удары: 27 - 2
Удары в плоскость: 10 -1
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