ПСЖ - Ливерпуль: Обзор и результат матча Лиги чемпионов 05.03.2025

Команде Арне Слота понадобился только один момент, чтобы победить.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле встретился с Ливерпулем.

Парижане с первых минут захватили игровую инициативу, и если этого можно было ожидать, то того, насколько же сильно столичная команда будет доминировать отнюдь нет.

Уже на 16-ой минуте ПСЖ должен был открывать счет, однако, простил своих гостей, чуть позже Хвича Кварацхелия открыл счет, однако, этот мяч был отменен.

На 31-ой минуте Ливерпуль создал невероятный «пожар» у собственных ворот и снова не пропустил исключительно чудом.

На 37-ой минуте снова опасность создал Хвича Кварацхелия. Здесь в игру пришлось вступить Алиссону.

Во втором тайме перспективы мерсисайдцев отнюдь не стали более яркими. Подопечные Луиса Энрике создавали момент за моментом, однако, никак не находили «ключ» к воротам Алиссона Беккера.

Замены от Арне Слота отнюдь не изменили игрового рисунка, однако, как ни странно, помогли получить результат. На 86-ой минуте «красные» выбежали в одну из немногих контратак за матч и впервые пробили в створ ворот. Харви Эллиотт своим эффектным ударом открыл счет в матче.

За короткое время ПСЖ не оправился от такого шока, поэтому, Ливерпуль смог забрать с Парк де Пренс победу.

Статистика матча Лиги чемпионов ПСЖ - Ливерпуль

ПСЖ - Ливерпуль 0:1

Гол: Эллиотт, 86

xG: 1.82 - 0.27

Удары: 27 - 2

Удары в плоскость: 10 -1

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