Фанаты МЮ запустили сбор средств на новый дорогостоящий трансфер

Неравнодушные решили помочь любимому клубу с переходом Карлоса Балебы.
Сегодня, 20:37       Автор: Василий Медвидь

Фанаты МЮ проявили неравнодушие к финансовому положению клуба и необходимости усилить команду.

Болельщики манкунианцев отреагировали на слухи о возможном переходе Карлоса Балеба из Брайтона в стан манкунианцев, и решили помочь клубу в его приобретении.

Один из поклонников «красных дьяволов» запустил сбор средств на фандрайзинговой платформе GoFundMe на трансфер камерунца в свой любимый клуб.

Пока что сбор продвигается не слишком удачно. На данный момент удалось собрать только 45 фунтов из необходимых 120 млн фунтов.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси активизировал переговоры о приобретении вингера МЮ.

