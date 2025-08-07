Фанаты МЮ запустили сбор средств на новый дорогостоящий трансфер

Фанаты МЮ проявили неравнодушие к финансовому положению клуба и необходимости усилить команду.

Болельщики манкунианцев отреагировали на слухи о возможном переходе Карлоса Балеба из Брайтона в стан манкунианцев, и решили помочь клубу в его приобретении.

Один из поклонников «красных дьяволов» запустил сбор средств на фандрайзинговой платформе GoFundMe на трансфер камерунца в свой любимый клуб.

Пока что сбор продвигается не слишком удачно. На данный момент удалось собрать только 45 фунтов из необходимых 120 млн фунтов.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси активизировал переговоры о приобретении вингера МЮ.

