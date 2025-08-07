iSport.ua
Челси активизировал усилия касаемо подписания вингера МЮ

Алехандро Гарначо хочет перейти только в стан "синих".
Сегодня, 18:41       Автор: Василий Медвидь

Лондонский Челси хочет улучшить линию атаки.

Как сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн, «синие» намерены приобрести Алехандро Гарначо. Столичный клуб активизировал усилия в переговорах.

Аргентинец хочет перейти только в Челси или остаться в составе МЮ. Ожидается, что переход состоится без каких-либо трудностей.

Сумма трансфера должна составить 40 млн евро. Детали возможного контракта неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ хочет подписать одного с самых талантливых хавбеков АПЛ.

