ЧМ-2026: анонс дня — Мексика против ЮАР, Южная Корея против Чехии

Предлагаем вашему вниманию, совместно с betking, лицензированным беттинг-партнером, анонс матчей игрового дня с 11 на 12 июня в рамках Чемпионата мира по футболу.

Совсем скоро начнется главное событие в мире футбола, которого каждый болельщик ждал в течение 4 лет — Чемпионат мира.

Турнир, который пройдет с 11 июня по 19 июля, станет уникальным по целому ряду причин, одна из которых — расширенный список участников: 48 сборных. Благодаря этому увеличивается также количество матчей, которыми смогут насладиться болельщики. На этом турнире состоится 104 поединка, которые погрузят ценителей спорта №1 в настоящую атмосферу глобального праздника.

11 июня | 22:00 | Мексика — Южная Африка

Группа A, Эстадио Ацтека, Мехико.

Турнир откроется матчем одной из трех стран-хозяек соревнований — Мексики, которая сыграет против Южной Африки.

Примечательно, что команды встречаются на Чемпионате мира во второй раз. Впервые это произошло 16 лет назад, в 2010 году, когда в качестве хозяев выступала как раз Южная Африка, и тогда противостояние между этими командами также стало матчем-открытием всего турнира.

"Эль Три" подходят к домашним соревнованиям в отличной форме. В товарищеских матчах, которые служили подготовкой команды к Мундиалю, подопечные Хавьера Агирре не проигрывали с ноября прошлого года, сыграв вничью с Португалией и Бельгией и обыграв Гану, Сербию, Австралию.

Хозяева турнира олицетворяют на этом турнире сплав опыта в лице таких игроков, как нападающий Рауль Хименес и полузащитник Эдсон Альварес, и молодости в лице хавбека Обеда Варгаса и атакующего полузащитника Жильберто Моры, который станет самым молодым участником этого чемпионата мира.

Южная Африка номинально является аутсайдером в этом матче, однако не стоит недооценивать подопечных Уго Брооса.

Сильной стороной африканцев, которые на прошлом КАН были участниками плей-офф, является сыгранность основных игроков команды, ведь подавляющее большинство футболистов на клубном уровне выступает за местных грандов — Орландо Пайратс и Мамелоди Сандаунс, а значит, хорошо знает игровые привычки друг друга.

В то же время стоит отметить, что в товарищеских матчах перед турниром "Бафана Бафана" не одержала ни одной победы, проиграв Панаме и сыграв вничью с Никарагуа, Ямайкой и той же Панамой.

Интересный факт: Мексика пробивалась в чвертьфинал чемпионата мира лишь дважды, и оба раза она была хозяйкой турнира.

В линии betking на победу Мексики можно поставить с коэффициентом 1,43, тогда как потенциальный успех Южной Африки оценивается показателем 8,30. Коэффициент на то, что в этом матче будет ничья — 4,75.

12 июня | 05:00 | Южная Корея — Чехия

Группа A, Эстадио Гвадалахара, Сапопан.

Вторым матчем Группы А станет противостояние между Южной Кореей и Чехией, которое во многом решит расстановку сил в квартете, поскольку обе команды являются фаворитами на выход в плей-офф турнира, особенно с учетом обновленного формата, согласно которому 8 лучших третьих мест из 12 групп получают путевку в 1/16 финала.

Южная Корея будет стремиться на этом ЧМ повторить, а лучше превзойти успех прошлого розыгрыша, где они пробились в 1/8 финала. Главной звездой команды, на которую возлагаются надежды, по-прежнему остается Сон Хин Мин, однако с момента прошлого Мундиаля в статусе звезд мирового футбола успел закрепиться также центрбек Ким Мин Дже. В составе подопечных Хон Мён Бо также выступает двукратный обладатель Лиги чемпионов Ли Кан-Ин и ряд игроков из середняков Бундеслиги и топ-клубов Нидерландов и Дании, поэтому азиатский коллектив точно является сильной командой, способной пощекотать нервы не только Чехии, но и другим европейским и латиноамериканским сборным.

Что касается чехов, то они пробились на Чемпионат мира впервые с 2006 года, когда местный футбол переживал расцвет, а за сборную выступали такие звезды, как: Томаш Росицки, Петр Чех, Павел Недвед и другие.

В целом Чехия отправилась на турнир в опытном составе, в котором прежде всего выделяются Патрик Шик, Томаш Соучек и Владимир Цоуфал, однако в команде есть и один игрок, который не застал выступлений своей страны на ЧМ в качестве зрителя. Мирослав Коубек вызвал на турнир 18-летнего полузащитника Уго Сухорека, который, вероятно, проиграет конкуренцию за место в составе более опытным Садилеку, Черву и тому же Соучеку, однако для молодого таланта вызов на Мундиаль — это уже важное достижение.

Также у «красно-белых» стоит выделить сильную вратарскую линию. Йиндрих Штанек является основным голкипером местной «Славии», Матей Коварж был №1 в ПСВ и в сборной, однако в течение клубного сезона очень хорошо проявил себя Лукаш Горничек из «Браги», поэтому ответ на вопрос, кто именно будет играть против Южной Кореи и в целом по турниру, не так уж очевиден, как может показаться.

Перед стартом соревнований обе команды провели по два товарищеских матча. Южная Корея разгромила Тринидад и Тобаго и победила Сальвадор, а Чехия обыграла Косово и Гватемалу

Интересный факт: сыграв в этом матче, Сон Хин Мин сравняется по количеству чемпионатов мира с Пак Чи Суном и тренером сборной Хон Мён Бо — по 4.

На сайте betking можно сделать ставку на победу Южной Кореи с коэффициентом 2,71, тогда как вероятность успеха Чехии оценивается коэффициентом 2,90. Ничья представлена коэффициентом 3,10.

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