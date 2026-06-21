ЧМ-2026: Анонс дня — Аргентина vs Австрия, Франция vs Ирак, Норвегия vs Сенегал

Предлагаем вашему вниманию вместе с betking, лицензированным беттинг-партнёром проекта, анонс матчей игрового дня с 22 на 23 июня в рамках Чемпионата мира по футболу.

Продолжается второй тур Чемпионата мира, и в следующий игровой день нас ждут матчи финалистов предыдущего Мундиаля.

Кроме поединков Аргентины и Франции, также состоятся матчи между Норвегией и Сенегалом, а также между Иорданией, для которой этот ЧМ является первым в истории страны, и Алжиром.

Аргентина — Австрия

22 июня | 20:00 | AT&T Cтедиум, Арлингтон, США

Поединок против сборной Австрии может стать особенным для Лионеля Месси. В предыдущем матче против Алжира легенда «альбиселесте» оформил хет-трик, который позволил ему сравняться по количеству голов на чемпионатах мира с Мирославом Клозе.

Таким образом, забив в ворота австрийцев хотя бы один мяч, Месси станет единоличным лидером среди бомбардиров чемпионатов мира за всю историю. Кроме того, в случае победы в этом матче Аргентина обеспечит себе выход в плей-офф Мундиаля.

То же самое касается и сборной Австрии, которая в первом туре обыграла дебютантов турнира — Иорданию, поэтому этот матч можно назвать «матчем за выход в плей-офф».

Интересный факт: Австрия впервые в XXI веке играет на чемпионате мира.

На сайте betking на победу Аргентины можно поставить с коэффициентом 1.58, тогда как успех Австрии оценивается коэффициентом 6.50. Коэффициент на ничью — 4.00.

Франция — Ирак

23 июня | 00:00 | Линкольн Файненшл Филд, Филадельфия, США

При определённых, пусть и маловероятных обстоятельствах, лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по итогам второго тура этого Мундиаля может стать Килиан Мбаппе.

Лидер «les bleus» отметился дублем в ворота Сенегала и сейчас имеет 13 голов, поэтому для того, чтобы возглавить этот список, ему необходимо забить Ираку четыре мяча и надеяться, что Месси не сможет отличиться в матче против Австрии.

Командная задача у подопечных Дидье Дешама значительно проще. Им достаточно победить Ирак с любым счётом, чтобы выйти в плей-офф турнира, тогда как Ираку необходимо цепляться хотя бы за ничью, чтобы сохранить хорошие шансы на выход из группы.

Интересный факт: В случае выхода в финал этого Мундиаля Франция станет лишь третьей страной после Германии (1982, 1986, 1990) и Бразилии (1994, 1998, 2002), которая трижды подряд играла в финалах чемпионатов мира.

Эксперты betking считают Францию фаворитом. Победа французов оценивается коэффициентом 1.09. На ничью можно поставить с коэффициентом 11.00, а победа Ирака оценивается коэффициентом 36.00.

Норвегия — Сенегал

23 июня | 03:00 | Мидоулендс Стедиум, Ист-Ратерфорд, США

Норвегия успешно стартовала на Мундиале в матче против Ирака, победив со счётом 3:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда, однако первое по-настоящему серьёзное испытание ждёт её уже во втором туре.

Сенегал, хоть и уступил Франции с аналогичным счётом 3:1, очень убедительно выглядел на протяжении первого тайма, не позволяя подопечным Дидье Дешама создавать опасные моменты и имея собственные шансы открыть счёт.

У команды Алиу Сиссе было несколько дней, чтобы сделать выводы из второго тайма матча против Франции, понять, что именно пошло не так, и улучшить эти аспекты своей игры перед встречей с Норвегией. Осталось лишь понять, удалось ли им это сделать.

Источник: Getty Images

Интересный факт: Эрлинг Холанд, Кристиан Торстведт и Александер Сёрлот вместе со своими отцами — Альфом-Инге Холандом, Эриком Торстведтом и Гораном Сёрлотом — установили рекорд чемпионатов мира, став первым трио семей, представители которых сыграли на Мундиалях за одну сборную. Примечательно, что старшее поколение также выступало на чемпионате мира, проходившем в США (ЧМ-1994).

В линии betking на победу Норвегии можно поставить с коэффициентом 2.30, тогда как вероятность успеха Сенегала оценивается коэффициентом 3.10, а ничья — коэффициентом 3.60.

Иордания — Алжир

23 июня | 06:00 | Ливайс Стедиум, Санта-Клара, США

В своём дебютном матче на чемпионатах мира Иордания уступила Австрии со счётом 3:1, хотя могла проиграть и крупнее, однако один из голов соперника был отменён.

Источник: Getty Images

Алжир также потерпел поражение в первом туре. «Феннеки» были разгромлены Аргентиной со счётом 3:0, поэтому этот матч имеет огромное значение для обеих команд. Каждой из них необходимо набирать очки, чтобы сохранять реальные шансы на продолжение борьбы в турнире.

Сборная Иордании по-прежнему не сможет рассчитывать на Ибрагима Сабру, а вот у Алжира есть кадровое усиление. Рами Бенсебаини восстановился после травмы и сможет сыграть во 2-м туре.

Интересный факт: Лучший результат Алжира на чемпионатах мира — выход в 1/8 финала в 2014 году.

По версии betking, Алжир является фаворитом этого матча. Коэффициент на его победу составляет 1.57, тогда как победа Иордании оценивается коэффициентом 6.00. Ничья представлена коэффициентом 4.33.

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