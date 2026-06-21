iSport.ua
Русский Українська

ЧМ-2026: Анонс дня — Аргентина vs Австрия, Франция vs Ирак, Норвегия vs Сенегал

Предлагаем вашему вниманию вместе с betking, лицензированным беттинг-партнёром проекта, анонс матчей игрового дня с 22 на 23 июня в рамках Чемпионата мира по футболу.
Сегодня, 16:44       Автор: Василий Медвидь
Getty Images
Getty Images

Продолжается второй тур Чемпионата мира, и в следующий игровой день нас ждут матчи финалистов предыдущего Мундиаля.

Кроме поединков Аргентины и Франции, также состоятся матчи между Норвегией и Сенегалом, а также между Иорданией, для которой этот ЧМ является первым в истории страны, и Алжиром.

Аргентина — Австрия

22 июня | 20:00 | AT&T Cтедиум, Арлингтон, США

Поединок против сборной Австрии может стать особенным для Лионеля Месси. В предыдущем матче против Алжира легенда «альбиселесте» оформил хет-трик, который позволил ему сравняться по количеству голов на чемпионатах мира с Мирославом Клозе.

Таким образом, забив в ворота австрийцев хотя бы один мяч, Месси станет единоличным лидером среди бомбардиров чемпионатов мира за всю историю. Кроме того, в случае победы в этом матче Аргентина обеспечит себе выход в плей-офф Мундиаля.

То же самое касается и сборной Австрии, которая в первом туре обыграла дебютантов турнира — Иорданию, поэтому этот матч можно назвать «матчем за выход в плей-офф».

Интересный факт: Австрия впервые в XXI веке играет на чемпионате мира.

На сайте betking на победу Аргентины можно поставить с коэффициентом 1.58, тогда как успех Австрии оценивается коэффициентом 6.50. Коэффициент на ничью — 4.00.

Франция — Ирак

23 июня | 00:00 | Линкольн Файненшл Филд, Филадельфия, США

При определённых, пусть и маловероятных обстоятельствах, лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по итогам второго тура этого Мундиаля может стать Килиан Мбаппе.

Лидер «les bleus» отметился дублем в ворота Сенегала и сейчас имеет 13 голов, поэтому для того, чтобы возглавить этот список, ему необходимо забить Ираку четыре мяча и надеяться, что Месси не сможет отличиться в матче против Австрии.

Командная задача у подопечных Дидье Дешама значительно проще. Им достаточно победить Ирак с любым счётом, чтобы выйти в плей-офф турнира, тогда как Ираку необходимо цепляться хотя бы за ничью, чтобы сохранить хорошие шансы на выход из группы.

Интересный факт: В случае выхода в финал этого Мундиаля Франция станет лишь третьей страной после Германии (1982, 1986, 1990) и Бразилии (1994, 1998, 2002), которая трижды подряд играла в финалах чемпионатов мира.

Эксперты betking считают Францию фаворитом. Победа французов оценивается коэффициентом 1.09. На ничью можно поставить с коэффициентом 11.00, а победа Ирака оценивается коэффициентом 36.00.

Норвегия — Сенегал

23 июня | 03:00 | Мидоулендс Стедиум, Ист-Ратерфорд, США

Норвегия успешно стартовала на Мундиале в матче против Ирака, победив со счётом 3:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда, однако первое по-настоящему серьёзное испытание ждёт её уже во втором туре.

Сенегал, хоть и уступил Франции с аналогичным счётом 3:1, очень убедительно выглядел на протяжении первого тайма, не позволяя подопечным Дидье Дешама создавать опасные моменты и имея собственные шансы открыть счёт.

У команды Алиу Сиссе было несколько дней, чтобы сделать выводы из второго тайма матча против Франции, понять, что именно пошло не так, и улучшить эти аспекты своей игры перед встречей с Норвегией. Осталось лишь понять, удалось ли им это сделать.

Источник: Getty Images

Интересный факт: Эрлинг Холанд, Кристиан Торстведт и Александер Сёрлот вместе со своими отцами — Альфом-Инге Холандом, Эриком Торстведтом и Гораном Сёрлотом — установили рекорд чемпионатов мира, став первым трио семей, представители которых сыграли на Мундиалях за одну сборную. Примечательно, что старшее поколение также выступало на чемпионате мира, проходившем в США (ЧМ-1994).

В линии betking на победу Норвегии можно поставить с коэффициентом 2.30, тогда как вероятность успеха Сенегала оценивается коэффициентом 3.10, а ничья — коэффициентом 3.60.

Иордания — Алжир

23 июня | 06:00 | Ливайс Стедиум, Санта-Клара, США

В своём дебютном матче на чемпионатах мира Иордания уступила Австрии со счётом 3:1, хотя могла проиграть и крупнее, однако один из голов соперника был отменён.

Источник: Getty Images

Алжир также потерпел поражение в первом туре. «Феннеки» были разгромлены Аргентиной со счётом 3:0, поэтому этот матч имеет огромное значение для обеих команд. Каждой из них необходимо набирать очки, чтобы сохранять реальные шансы на продолжение борьбы в турнире.

Сборная Иордании по-прежнему не сможет рассчитывать на Ибрагима Сабру, а вот у Алжира есть кадровое усиление. Рами Бенсебаини восстановился после травмы и сможет сыграть во 2-м туре.

Интересный факт: Лучший результат Алжира на чемпионатах мира — выход в 1/8 финала в 2014 году.

По версии betking, Алжир является фаворитом этого матча. Коэффициент на его победу составляет 1.57, тогда как победа Иордании оценивается коэффициентом 6.00. Ничья представлена коэффициентом 4.33.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Умер бывший пилот Формулы-1, спасший Лауду из пожара Умер бывший пилот Формулы-1, спасший Лауду из пожара
Реал определился с игроками на выход Реал определился с игроками на выход
Арсенал намерен подписать лидера Астон Виллы Арсенал намерен подписать лидера Астон Виллы
Ливерпуль готовит второе предложение по звезде Бундеслиги Ливерпуль готовит второе предложение по звезде Бундеслиги

Видео

Динамо избежало поражения в спарринге с чемпионом Чехии
Динамо избежало поражения в спарринге с чемпионом Чехии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Испании, Бельгии и Уругвая
просмотров
Свитолина поборется за выход в полуфинал турнира WTA 500 в Берлине
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" завершили вничью первый спарринг на тренировочном сборе
просмотров
Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Ноттингеме
просмотров

Последние новости

Формула 119:30
Умер бывший пилот Формулы-1, спасший Лауду из пожара
Европа18:50
Реал определился с игроками на выход
Европа18:20
Арсенал намерен подписать лидера Астон Виллы
Европа17:45
Ливерпуль готовит второе предложение по звезде Бундеслиги
Легкая атлетика17:05
Магучих продолжила серию побед в рамках Континентального тура
Европа14:48
Стало известно, кому открыт Майкл Олисе: Реалу или Баварии
НБА14:23
Лейкерс добавили в свой шорт-лист двух центровых
Европа13:54
Лидер сборной Англии определился, останется ли он в немецкой команде
Формула 113:38
Четырёхкратный чемпион дал совет Антонелли
Бокс13:16
Рико Верховен разрушил миф об ударе Усика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK