Реал определился с игроками на выход

Реал определился с игроками, которые могут покинуть клуб этим летом, пишет AS.

Мадридский клуб намерен продать одного или нескольких игроков, чтобы скомпенсировать траты на рынке, а также сбалансировать команду.

Несмотря на слухи, Феде Вальверде останется в клубе, а вот Орельен Тчуамени будет выставлен на трансфер.

Также Реал может попрощаться с еще одним французом Эдуардо Камавингой.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль пытается провернуть громкий трансфер.

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