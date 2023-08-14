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Онана: Хочу стать лучшим вратарем мира и легендой Манчестер Юнайтед

Камерунец высказался о целях в стане "красных дьяволов".
Сегодня, 00:14
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Вратарь Манчестер Юнайтед Андре Онана высказался о своем переходе в клуб.

По словам камерунца, его цель - стать лучшим голкипером мира и легендой своей команды.

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"Многие люди читали заголовки: "Онана дисквалифицирован за прием допинга". Они считали меня мошенником, допингистом. Даже после всего, что стало известно после заявления CAS на моем имени осталось пятно.

Летом, когда CAS снизил наказание до девяти месяцев, я праздновал это так, будто выиграл Лигу чемпионов!

Теперь я снова играю и хочу стать здесь легендой (в "Манчестер Юнайтед" - прим.) и лучшим вратарем мира", - передает слова Онана испанское издание Mundo Deportivo, ссылаясь на The Players' Tribune.

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