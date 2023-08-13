Интервью и извинения: Манчестер Юнайтед готовит всех к возвращению Гринвуда в состав
Возвращение Мэйсона Гринвуда в состав Манчестер Юнайтед находится не за горами.
Как сообщает журналист Daily Express Алекс Терк, манкунианцы в лице исполнительного директора Ричарда Арнольда уже приняли решение по будущему 21-летнего форварда.
Клуб собирается постепенно подготовить всех к тому, что Гринвуд вернется к тренировкам с основной командой.
Отмечается, что руководство клуба не будет учитывать мнение футболисток женской команды "красных дьяволов", которые не раз высказывались против возвращения Гринвуда.
Теперь клуб объясняет всем заинтересованным сторонам о том, как будет происходить возвращение, что говорит о плане, который был специально подготовлен.
Обсуждается вариант, при котором МЮ запишет специальное интервью с футболистом, в котором он принесет свои извинения и расскажет историю со своей стороны.
К тому же, на возвращение Гринвуда намекает и то, что один из партнеров Юнайтед, футбольный симулятор eFootball (ранее PES), вернул Мэйсона в игру.
Mason Greenwood has been added back to Manchester United’s squad in eFootball.— United Zone (@ManUnitedZone_) August 12, 2023
Konami is the official gaming partner of Man Utd. Konami had previously removed him from the game back in February 2022. #MUFC pic.twitter.com/XC5AIerKFL
Напомним, что недавно Манчестер Юнайтед уже успел внести Мэйсона Гринвуда в заявку на сезон-2023/24.
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