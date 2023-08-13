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Интервью и извинения: Манчестер Юнайтед готовит всех к возвращению Гринвуда в состав

Клуб уже принял решение по скандальному форварду.
Сегодня, 10:39
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Возвращение Мэйсона Гринвуда в состав Манчестер Юнайтед находится не за горами.

Как сообщает журналист Daily Express Алекс Терк, манкунианцы в лице исполнительного директора Ричарда Арнольда уже приняли решение по будущему 21-летнего форварда.

Клуб собирается постепенно подготовить всех к тому, что Гринвуд вернется к тренировкам с основной командой.

Отмечается, что руководство клуба не будет учитывать мнение футболисток женской команды "красных дьяволов", которые не раз высказывались против возвращения Гринвуда.

Теперь клуб объясняет всем заинтересованным сторонам о том, как будет происходить возвращение, что говорит о плане, который был специально подготовлен.

Обсуждается вариант, при котором МЮ запишет специальное интервью с футболистом, в котором он принесет свои извинения и расскажет историю со своей стороны.

К тому же, на возвращение Гринвуда намекает и то, что один из партнеров Юнайтед, футбольный симулятор eFootball (ранее PES), вернул Мэйсона в игру.

Напомним, что недавно Манчестер Юнайтед уже успел внести Мэйсона Гринвуда в заявку на сезон-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ МЭЙСОН ГРИНВУД

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