Интервью и извинения: Манчестер Юнайтед готовит всех к возвращению Гринвуда в состав

Возвращение Мэйсона Гринвуда в состав Манчестер Юнайтед находится не за горами.

Как сообщает журналист Daily Express Алекс Терк, манкунианцы в лице исполнительного директора Ричарда Арнольда уже приняли решение по будущему 21-летнего форварда.

Клуб собирается постепенно подготовить всех к тому, что Гринвуд вернется к тренировкам с основной командой.

Отмечается, что руководство клуба не будет учитывать мнение футболисток женской команды "красных дьяволов", которые не раз высказывались против возвращения Гринвуда.

Теперь клуб объясняет всем заинтересованным сторонам о том, как будет происходить возвращение, что говорит о плане, который был специально подготовлен.

Обсуждается вариант, при котором МЮ запишет специальное интервью с футболистом, в котором он принесет свои извинения и расскажет историю со своей стороны.

К тому же, на возвращение Гринвуда намекает и то, что один из партнеров Юнайтед, футбольный симулятор eFootball (ранее PES), вернул Мэйсона в игру.

Mason Greenwood has been added back to Manchester United’s squad in eFootball.



Konami is the official gaming partner of Man Utd. Konami had previously removed him from the game back in February 2022. #MUFC pic.twitter.com/XC5AIerKFL