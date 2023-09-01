Борнмут Забарного подпишет экзотичного форварда

Английский Борнмут намерен усилить линию атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо, "вишни" близки к подписанию Патсона Даки. Трансфер должен состояться на правах аренды с правом выкупа.

О деталях личного соглашения на данный момент неизвестно ничего.

Отметим, что Дака является футболистом Лестера и сборной Замбии. В минувшем сезоне забил 4 гола и отдал 4 ассиста, сыграв в 30 матчах.

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