Борнмут Забарного подпишет экзотичного форварда
"Вишни" арендуют нападающего сборной Замбии.
Английский Борнмут намерен усилить линию атаки.
Как сообщает Фабрицио Романо, "вишни" близки к подписанию Патсона Даки. Трансфер должен состояться на правах аренды с правом выкупа.
О деталях личного соглашения на данный момент неизвестно ничего.
Отметим, что Дака является футболистом Лестера и сборной Замбии. В минувшем сезоне забил 4 гола и отдал 4 ассиста, сыграв в 30 матчах.
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