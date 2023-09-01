Скандальный Гринвуд все же сменит команду в это трансферное окно

Скандальноизвестный Мейсон Гринвуд перейдет в команду Ла Лиги.

Как сообщает издание COPE, англичанин отправится в аренду в Хетафе. За испанский клуб он будет играть до конца этого сезона.

Отметим, что Гринвуд считался одним из главных Манчестер Юнайтед, но затем его девушка обвинила парня в изнасиловании и абьюзе.

Позже возлюбленная Мейсона Харриет Робсон отозвала свои обвинения и родила ему сына, но МЮ все же принял решение не возвращать игрока в команду.

Также футболистом интересовался Лацио, но не успел оформить переход до закрытия трансферного окна в Италии. Отметим, что в Испании, Англи и Франции команды еще могут покупать футболистов. За событиями трансферного дедлайна следите на нашем сайте.