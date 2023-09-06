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Трубин - о приезде в сборную: Скучал по партнерам. Не терпится проявить себя на поле

Украинец высказался о сборе национальной команды.
Вчера, 22:46
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Украинец Анатолий Трубин высказался о первом приезде в сборную Украины в статусе легионера.

Голкипер отметил, что ощущения по сравнению с приездом после игр внутреннего чемпионата - другие.

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"Первый сбор сборной, на который приезжаю из Бенфики.

Теперь понимаю слова Виталия Миколенко, который в интервью говорил, что ощущения другие, чем когда приезжаешь из внутреннего чемпионата.

Скучал по партнерам. И не терпится проявить себя на поле", - написал Трубин в Instagram.

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