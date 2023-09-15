iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Дебют новичка МЮ откладывается из-за травмы

Софьян Амрабат не успел восстановится к матчу против Брайтона.
Сегодня, 20:17

Манчестер Юнайтед имеет кадровые проблемы перед матчем против Брайтона. Об этом на пресс-конференции заявил Эрик тен Хаг. 

По словам тен Хага, в матче не сможет сыграть Софьян Амрабат, который получил травму в сборной. 

Читай также: Новичок Челси получил тяжелую травму, не успев даже дебютировать за клуб

"К сожалению, из расположения сборной он вернулся с травмой, поэтому завтра мы на него не рассчитываем.

Но, думаю, что в ближайшие пару дней он уже будет здоров", - заявил тен Хаг.

Отметим, что Софьян перебрался в клуб в конце трансферного окна и еще не дебютировал за клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Турецкий клуб арендовал экс-форварда Зари Турецкий клуб арендовал экс-форварда Зари
Экс-игрок Челси: Я не знаю половины игроков, которые сейчас играют в клубе Экс-игрок Челси: Я не знаю половины игроков, которые сейчас играют в клубе
Кривенцов: Мне нужно время, чтобы организовать процессы в команде Кривенцов: Мне нужно время, чтобы организовать процессы в команде
Металлист 1925 обыграл Зарю в матче-открытии 7 тура УПЛ Металлист 1925 обыграл Зарю в матче-открытии 7 тура УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча
Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

22:09
Турецкий клуб арендовал экс-форварда Зари
Европа21:42
Экс-игрок Челси: Я не знаю половины игроков, которые сейчас играют в клубе
Европа21:09
Кривенцов: Мне нужно время, чтобы организовать процессы в команде
Украина20:37
Металлист 1925 обыграл Зарю в матче-открытии 7 тура УПЛ
20:17
Дебют новичка МЮ откладывается из-за травмы
Европа19:53
Челси готов продать Кепу в Реал
Бокс19:44
Фьюри: Усик - маленький украинский бомж
ММА19:22
Стало известно, когда может состояться бой Эдвардс - Ковингтон
Европа19:16
Игрок Ливерпуля рассказал, кого из соотечественников хотел бы видеть в клубе
Европа18:54
Барселона намерена усилиться бельгийским талантом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK