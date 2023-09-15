Дебют новичка МЮ откладывается из-за травмы

Софьян Амрабат не успел восстановится к матчу против Брайтона.

Манчестер Юнайтед имеет кадровые проблемы перед матчем против Брайтона. Об этом на пресс-конференции заявил Эрик тен Хаг.

По словам тен Хага, в матче не сможет сыграть Софьян Амрабат, который получил травму в сборной.

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"К сожалению, из расположения сборной он вернулся с травмой, поэтому завтра мы на него не рассчитываем.

Но, думаю, что в ближайшие пару дней он уже будет здоров", - заявил тен Хаг.

Отметим, что Софьян перебрался в клуб в конце трансферного окна и еще не дебютировал за клуб.

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