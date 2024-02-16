PUMA FIT: FOREVER.FASTER від олімпійських чемпіонів

PUMA анонсує спортивну колекцію, яка перетвориться на невід’ємну складову кожного вашого тренування. PUMA FIT поєднує в собі дизайн і технології, створюючи справжнє високоефективне екіпірування.

Тканини, що повторюють форму тіла, яскравий дизайн та інноваційні технології перенесуть ваші тренування на новий рівень, в незалежності від локації: від вітальні до тренажерного залу та за його межами.

Обличчями нової колекції стали амбасадори бренду та олімпійські чемпіони зі стрибків у висоту та плавання: Ярослава Магучіх та Михайло Романчук, які здобули золото та бронзу на чемпіонаті Європи-2023 у відповідних дисциплінах. А разом з цим вже готуються репрезентувати Україну на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

У кампейні досвід спортсменів акцентує на важливості щоденних тренувань та технологічного продукту для досягнення цілей. Через історію злетів і падінь транслюється шлях героїв до “Олімпу” та незгасаючий слоган FOREVER.FASTER, який передає зв’язок культури, видатних особистостей, перемог та непереборного бажання рухатися ще швидше.

Акцентами PUMA FIT стали високотехнологічні кросівки PWR NITRO™ SQD та PWRFRAME TR 3. Ярослава Магучіх демонструє потужність PWR NITRO™ SQD, які розроблені з м'яким внутрішнім шаром NITROFOAM™, що забезпечує амортизацію, та твердим зовнішнім шаром в зоні п’яти, що відповідає за стабільність для різноспрямованих рухів.

Михайло Романчук з’являється у кросівках PWRFRAME TR 3. Це необхідна база для ваших наступних тренувань, яка має вдосконалену версію технології PWRFRAME, розроблену для підвищеної продуктивності. Завдяки таким іноваціям як PWR TAPE та підошва PROFOAM EVA з абсолютно новим фіксатором п'яти, кросівки розширюють можливості для тренувань.

Колекцію PUMA FIT можна буде придбати з 21 лютого у мережі магазинів PUMA по всій Україні, в магазинах партнерів “Інтерспорт” та “Спортцентр”, а також на офіційному сайті “PUMA Ukraine”.

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