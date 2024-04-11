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Ямал подорожал на 134 млн евро за последние полгода, Трубин – на €43 млн

В тройку самых прогрессирующих вошел игрок Жироны.
Сегодня, 13:45
Трубин и Ямал / Getty Images
Трубин и Ямал / Getty Images

Портал CIES Football Observatory с помощью собственных алгоритмов вычислил стоимость и прогресс в ней для футболистов до 23 лет.

Наибольшие показатели в обеих категориях имеет вундеркинд Барселоны Ламин Ямал, которого CIES оценивает в 145 млн евро, что на 134 млн больше, чем было еще полгода назад!

Вторым в рейтинге самых дорогих молодых игроков стал Флориан Вирц из Байера (129 млн), а замкнул тройку лидер Челси Коул Палмер. Следует отметить, что в списке присутствуют и украинцы – Анатолий Трубин (Бенфика) и Илья Забарный (Борнмут).

Самые дорогие молодые игроки по версии CIES (€, млн)

  1. Ламин Ямал (Барселона, 16 лет) – 145
  2. Флориан Вирц (Байер, 20) – 129
  3. Коул Палмер (Челси, 21) – 117
  4. Хави Симмонс (Лейпциг, 20) – 116
  5. Расмус Гойлунд (МЮ, 21) – 108
  6. Алехандро Гарначо (МЮ, 19) – 108
  7. Жереми Доку (Ман Сити, 21) – 107
  8. Жоау Невеш (Бенфика, 19) – 105
  9. Такефуса Кубо (Реал Сосьедад, 22) – 98
  10. Николас Джексон (Челси, 22) – 97

    24. Анатолий Трубин (Бенфика, 22) – 76
    44. Илья Забарный (Борнмут) – 48

Если говорить о прогрессе в стоимости, то вторым после Ямала идет одноклубник Трубина Жоау Невеш, который увеличит свою цену на €73 млн, а закрывают ТОП-3 Палмер и одноклубник Артема Довбика и Виктора Цыганкова – Савио (по €70 млн).
Собственно, сам Трубин увеличил свою цену за последние шесть месяцев на €43 млн (это 13-й результат), а Илья Забарный спрогрессировал на €22 млн.

Стоит отметить, что накануне Ямал провалил матч Лиги чемпионов против ПСЖ, в котором выглядел бледной тенью самого себя, хотя и сыграл большую роль в первом голе своей команды.

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