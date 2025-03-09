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Автоспорт

Легендарный гонщик установил рекорд Гонки чемпионов

Себастьян Леб стал пятикратным чемпионом соревнования.
Сегодня, 10:25
Себастьян Леб / Getty Images
Себастьян Леб / Getty Images

Французский гонщик Себастьян Леб установил новый рекорд Гонки чемпионов.

Легендарный раллист в пятый раз стал победителем ежегодной гонки, в которой сражаются пилоты из разных серий.

Таким образом Леб обошел в списке Дидье Ориоля и Маттиаса Экстрема и стал единоличным обладателем рекорда.

Также накануне Леб в команде с Виктором Мартеном стали чемпионами Кубка наций, обойдя Австралию, Новую Зеландию и команду звезд.

В гонке, которая состоялась в Сиднее, также принимали участие Себастьян Феттель, Дэвид Култхард, Хейкки Ковалайнен и другие звезды автоспорта.

Ранее также сообщалось, что Мик Шумахер намерен вернуться в Формулу-1.

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