Легендарный гонщик установил рекорд Гонки чемпионов

Французский гонщик Себастьян Леб установил новый рекорд Гонки чемпионов.

Легендарный раллист в пятый раз стал победителем ежегодной гонки, в которой сражаются пилоты из разных серий.

Таким образом Леб обошел в списке Дидье Ориоля и Маттиаса Экстрема и стал единоличным обладателем рекорда.

Также накануне Леб в команде с Виктором Мартеном стали чемпионами Кубка наций, обойдя Австралию, Новую Зеландию и команду звезд.

В гонке, которая состоялась в Сиднее, также принимали участие Себастьян Феттель, Дэвид Култхард, Хейкки Ковалайнен и другие звезды автоспорта.

Ранее также сообщалось, что Мик Шумахер намерен вернуться в Формулу-1.

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