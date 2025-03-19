Кларксон, Хаммонд и Мэй проведут вместе новое автошоу

Трое известных британских телеведущих Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй поработают вместе над новым шоу, сообщает The Independent.

Новое шоу будет называться The Not Very Grand Tour, а его премьера состоится уже 18 апреля на Amazon Prime.

Сообщается, что съемки пилотного эпизода прошли еще в июле 2024 года. Он описывается, как документальная комедия об автомобилях.

Напомним, ранее троица работала над шоу для Amazon Grand Tour, которое завершилось в прошлом году спецэпизодом в Зимбабве. Также ранее ведущие вместе работали над Top Gear.

Ранее также сообщалось, что Льюис Хэмилтон отметился антидостижением.

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