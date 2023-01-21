Друг Михаэля Шумахера пытался продать тайные снимки пилота
Прокуратура уже открыла дело.
Один из близких друзей Михаэля Шумахера пытался продать тайно сделанные снимки легендарного пилота, сообщает Daily Express.
История произошла еще в 2016 году. Некто из близких друзей приехал к семье Михаэля в гости под предлогом проведать пилота.
Каким-то образом он втайне сделал несколько фотографий Шумахера, а затем пытался продать их разным новостным агентствам за 1 млн фунтов. Это были бы первые снимки Михаэля после того ужасного инцидента.
История всплыла только сейчас, и немецкая прокуратура уже занялась поиском незадачливого фотографа. Имя этого человека пока еще неизвестно.
Напомним, что после травмы, полученной в 2013 году, Михаэль Шумахер находится в тяжелом состоянии, а его семья старается держать состояние пилота в тайне.