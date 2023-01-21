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Друг Михаэля Шумахера пытался продать тайные снимки пилота

Прокуратура уже открыла дело.
Сегодня, 18:58
Михаэль Шумахер / Getty Images
Михаэль Шумахер / Getty Images

Один из близких друзей Михаэля Шумахера пытался продать тайно сделанные снимки легендарного пилота, сообщает Daily Express.

История произошла еще в 2016 году. Некто из близких друзей приехал к семье Михаэля в гости под предлогом проведать пилота.

Каким-то образом он втайне сделал несколько фотографий Шумахера, а затем пытался продать их разным новостным агентствам за 1 млн фунтов. Это были бы первые снимки Михаэля после того ужасного инцидента.

История всплыла только сейчас, и немецкая прокуратура уже занялась поиском незадачливого фотографа. Имя этого человека пока еще неизвестно.

Напомним, что после травмы, полученной в 2013 году, Михаэль Шумахер находится в тяжелом состоянии, а его семья старается держать состояние пилота в тайне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаэль Шумахер

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