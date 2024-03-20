iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Российский пилот выиграл иск об исключении его из санкционного списка

никита мазепин может вернуться в европейские серии.
Сегодня, 12:20
никита мазепин / Getty Images
никита мазепин / Getty Images

никита мазепин через суд добился того, что его исключили из санкционных списков.

Напомним, что росийский пилот является сыном дмитрия мазепина - росийского бизнесмена, который вовлечен во многие сектора экономики болот и тесно связан с правительством.

Из-за санкций никита не мог принимать участие в Формуле-1, потому подал в суд, с просьбой их снять, а сам тем временем выступал в азиатской WEC.

Прошлым летом суд приостановил санкции против гонщика, однако вмешался Совет ЕС и адвокатам пришлось подавать повторный иск. Теперь же европейский суд признал "наличие неблагоприятных родственных связей недостаточным основанием для введения каких-либо ограничений".

Ранее также сообщалось, что Штайнер предложил Мерседес одного из своих бывших пилотов.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Сборная Украины по волейболу не будет продлевать контракт с главным тренером Сборная Украины по волейболу не будет продлевать контракт с главным тренером
Лидер Ман Юнайтед назвал Гвардиолу лучшим тренером в мире Лидер Ман Юнайтед назвал Гвардиолу лучшим тренером в мире
"Нужно взять игру в свои руки": Малиновский раскрыл план на матч с Боснией и Герцеговиной "Нужно взять игру в свои руки": Малиновский раскрыл план на матч с Боснией и Герцеговиной
Бензема может поехать на Олимпиаду вместо Мбаппе Бензема может поехать на Олимпиаду вместо Мбаппе
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился третий спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Другие15:59
Сборная Украины по волейболу не будет продлевать контракт с главным тренером
Европа15:59
Лидер Ман Юнайтед назвал Гвардиолу лучшим тренером в мире
Евро-202415:45
"Нужно взять игру в свои руки": Малиновский раскрыл план на матч с Боснией и Герцеговиной
Европа15:28
Бензема может поехать на Олимпиаду вместо Мбаппе
Европа15:05
Мерсон - о дисквалификации за лудоманию: Попробуйте силой воли остановить понос
Европа14:53
Сын Шевченко в запасе сборной Украины U-19 на матч против Северной Македонии
Бокс14:52
Фьюри назвал условие, при котором проведет реванш с Нганну
Формула 114:33
Сайнс вернется на Гран-при Австралии
Европа14:23
Ливерпуль объявил о назначении спортивного директора из клуба Забарного
Украина14:23
Милевский вернулся на футбольное поле и принял участие в матче
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK