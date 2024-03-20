Российский пилот выиграл иск об исключении его из санкционного списка

никита мазепин может вернуться в европейские серии.

никита мазепин через суд добился того, что его исключили из санкционных списков.

Напомним, что росийский пилот является сыном дмитрия мазепина - росийского бизнесмена, который вовлечен во многие сектора экономики болот и тесно связан с правительством.

Из-за санкций никита не мог принимать участие в Формуле-1, потому подал в суд, с просьбой их снять, а сам тем временем выступал в азиатской WEC.

Прошлым летом суд приостановил санкции против гонщика, однако вмешался Совет ЕС и адвокатам пришлось подавать повторный иск. Теперь же европейский суд признал "наличие неблагоприятных родственных связей недостаточным основанием для введения каких-либо ограничений".

Ранее также сообщалось, что Штайнер предложил Мерседес одного из своих бывших пилотов.

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