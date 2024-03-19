Штайнер предложил Мерседесу необычный вариант

Бывший руководитель Хаас Гюнтер Штайнер предложил необычный вариант для Мерседес.

По мнению Штайнера, немецкорй команде стоило бы присмотреться к Нико Хюлькенбергу, который выступает как раз за Хаас.

Бывший функционер убежден, что немецкий пилот слишком недооценен, а в составе "серебряных стрел" смог бы многих удивить.

"На месте руководителя Мерседеса я бы не отказал Нико Хюлькенбергу. Когда видишь, чего он снова достиг на Гран-при Саудовской Аравии – было очень классно.

Его зачастую недооценивали, и обычно он оказывался не в том месте не в то время. Может, сейчас он окажется в нужный момент в нужном месте", – приводит слова Штайнера Sky Sport.

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