iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Штайнер предложил Мерседесу необычный вариант

Экс-глава Хаас видит в "серебряных стрелах" Нико Хюлькенберга.
Вчера, 22:15
Нико Хюлькенберг / Getty Images
Нико Хюлькенберг / Getty Images

Бывший руководитель Хаас Гюнтер Штайнер предложил необычный вариант для Мерседес.

По мнению Штайнера, немецкорй команде стоило бы присмотреться к Нико Хюлькенбергу, который выступает как раз за Хаас.

Бывший функционер убежден, что немецкий пилот слишком недооценен, а в составе "серебряных стрел" смог бы многих удивить.

"На месте руководителя Мерседеса я бы не отказал Нико Хюлькенбергу. Когда видишь, чего он снова достиг на Гран-при Саудовской Аравии – было очень классно.

Его зачастую недооценивали, и обычно он оказывался не в том месте не в то время. Может, сейчас он окажется в нужный момент в нужном месте", – приводит слова Штайнера Sky Sport.

Ранее также Боттас назвал, что заставляет его продолжать карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нико Хюлькенберг

Статьи по теме

Норрис отобрал у Хюлькенберга рекорд по набранным очкам без побед Норрис отобрал у Хюлькенберга рекорд по набранным очкам без побед
Хюлькенберг раскритиковал Хаас за "ужасное" развитие болида Хюлькенберг раскритиковал Хаас за "ужасное" развитие болида
Хаас определился с пилотами на сезон-2024 Хаас определился с пилотами на сезон-2024
Хюлькенберг: Рекорд Формулы 1 по количеству гонок без подиума говорит о моих навыках Хюлькенберг: Рекорд Формулы 1 по количеству гонок без подиума говорит о моих навыках
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился третий спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:14
Бавария сделала Дэвису окончательное предложение о продлении контракта
Вчера, 23:51
Европа23:51
Тайный фанат раскрыт: Легенда WWE оказался ярым поклонником Холанда
Европа23:30
Барселона постарается оспорить удаление Хави в матче с Атлетико
Киберспорт23:12
PGL Major Copenhagen 2024: Eternal Fire и The Mongolz вышли в стадию легенд, Lynn Vision и ENCE вылетели
Киберспорт22:59
Датский министр призвал исключить российских игроков из PGL Major Copenhagen
Европа22:51
Испанский клуб рассматривает вариант с подписанием Левандовски
Европа22:42
"Роналду, наверное": Рэтклифф рассказал, кого считает самыми выдающимися игроками в истории МЮ
Европа22:22
Куртуа прокомментировал свою очередную травму
Формула 122:15
Штайнер предложил Мерседесу необычный вариант
Бокс21:51
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK