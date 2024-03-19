Боттас рассказал, что вдохновляет его продолжать гоняться

Валттери Боттас признался, что Фернандо Алонсо служит для него ориентиром.

34-летний пилот Заубера намерен выступать еще несколько лет, вдохновляясь примером испанского ветерана. Также Боттас признался, что лишь недавно сумел найти баланс, который возволяет ему получать удовольствие от гонок.

"Когда наблюдаешь за Фернандо, это довольно сильно мотивирует. Он до сих пор выступает отлично. Он уже не мальчик, но я бы не сказал, что это хоть как-то сказалось на его скорости.

Сколько буду выступать я? Не хочу называть число. 40 лет – звучит как большая величина. Сейчас мне 34, но я могу легко гоняться еще пять лет или вроде того.

Я был настроен слишком серьезно, особенно в начале карьеры. Это не позволяло поддерживать уровень энергии и физической готовности. Я был занят Ф-1 24 на 7, ничего другого фактически не существовало. Ты словно поджигаешь свечу с обоих концов.

В итоге я понял, что мне подходит, когда есть другие вещи за пределами Ф-1. Так ты отвлекаешься от спорта. Когда я возвращаюсь на уик-энд, то действительно хочу там находиться и рад гоняться", - приводит слова пилота официальный сайт серии.

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