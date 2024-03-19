Хэмилтон: Уверен, в будущем Мерседес вернет себе статус чемпиона

Если это и произойдет, то уже без участия в этом семикратного чемпиона мира.

Мерседес сумел в короткие сроки стать одной из самых успешных команд в истории Формулы 1. Однако хорошие дни завершились в 2022 году, когда к доминированию вернулся Ред Булл.

Несмотря на это Льюис Хэмилтон верит, что в будущем "серебряные стрелы" вернутся на вершину серии.

"Я с нетерпением жду этого года и знаю, что эта команда выиграет еще один чемпионат. И я буду горд узнать, что я был ее частью", — цитирует британца официальный сайт Формулы 1.

"Поскольку многие вещи, которые были реализованы – с точки зрения того, насколько разнообразнее стала наша команда, процессы, через которые мы проходим – я в долгосрочной перспективе всегда буду частью этого процесса и этого развития, через которое прошла команда".

Читай также: Албон: Уильямс пока что не может раскрыть весь потенциал болида

"Мое решение перейти в Феррари никак не связано с тем, что я не верю в успех Мерседес. Я искренне верю, что эта команда выиграет еще один чемпионат мира".

Ранее руководитель Альпин Бруно Фамин подтвердил, что смена технического отдела команды была связана с провальной разработкой болида для 2024 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!