Альпин сменил технический отдел из-за провального старта сезона-2024

В начале марта Альпин объявил о том, что команду покинули технический директор Мэтт Харман и глава отдела аэродинамики Дирк де Бер.

По словам руководителя французского коллектива Бруно Фамина, то, что болид A524 получился самым медленным в пелотоне, подтвердил необходимость изменений в технической структуре.

"Мы ожидали тяжелого начала сезона, мы знали это, и именно это мы сказали во время презентации нашего болида", — цитирует Фамина Motorsport.

"Но оказаться на последнем ряду в квалификации было шоком, если честно. И это лишь подтвердило необходимость перемен в нашей команде, и мы это сделали".

Бруно Фамин / Источник: Getty Images

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Фамин считает, что новая структура принесет свои преимущества и в этом сезоне, поскольку команда изо всех сил пытается повысить производительность своего обновленного A524.

"Машина совершенно новая. В будущем мы будем ее развивать. Конечно, понимание того, в чем заключаются проблемы, является ключом к их решению. И у нас есть вполне четкое представление о том, в чем заключаются проблемы, и мы действительно усердно работаем над ними".

"У этой машины есть потенциал. У нас определенно что-то есть, но нам также нужно изменить наш подход к разработке машины. Нам нужно действительно изменить наш подход, наш общий подход ко всему".

Ранее пилот Уильямс Алекс Албон заявил, что британская команда пока что еще не достигла настоящего потенциала своего болида.

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