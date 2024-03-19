iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Альпин сменил технический отдел из-за провального старта сезона-2024

Самый медленный болид в пелотоне вынудил французский коллектив пойти на радикальные шаги.
Сегодня, 11:58
Пьер Гасли / Getty Images
Пьер Гасли / Getty Images

В начале марта Альпин объявил о том, что команду покинули технический директор Мэтт Харман и глава отдела аэродинамики Дирк де Бер.

По словам руководителя французского коллектива Бруно Фамина, то, что болид A524 получился самым медленным в пелотоне, подтвердил необходимость изменений в технической структуре.

"Мы ожидали тяжелого начала сезона, мы знали это, и именно это мы сказали во время презентации нашего болида", — цитирует Фамина Motorsport.

"Но оказаться на последнем ряду в квалификации было шоком, если честно. И это лишь подтвердило необходимость перемен в нашей команде, и мы это сделали".

Бруно Фамин
Бруно Фамин / Источник: Getty Images

Читай также: Гран-при Австралии: расписание и результаты

Фамин считает, что новая структура принесет свои преимущества и в этом сезоне, поскольку команда изо всех сил пытается повысить производительность своего обновленного A524.

"Машина совершенно новая. В будущем мы будем ее развивать. Конечно, понимание того, в чем заключаются проблемы, является ключом к их решению. И у нас есть вполне четкое представление о том, в чем заключаются проблемы, и мы действительно усердно работаем над ними".

"У этой машины есть потенциал. У нас определенно что-то есть, но нам также нужно изменить наш подход к разработке машины. Нам нужно действительно изменить наш подход, наш общий подход ко всему".

Ранее пилот Уильямс Алекс Албон заявил, что британская команда пока что еще не достигла настоящего потенциала своего болида.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альпин

Статьи по теме

Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Джордан: Альпин - команда, которая больше всех запуталась Джордан: Альпин - команда, которая больше всех запуталась
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды13:44
"Они переходят от "фашиста" к "разрушителю Олимпиады": Бах - о критике со стороны российских властей
Европа13:42
Рэтклифф - о Мбаппе в Манчестер Юнайтед: Глупо тратить целое состояние, пытаясь купить успех
Евро-202413:24
Босния и Герцеговина - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Другие страны13:20
Криштиану Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру
Формула 113:09
Хэмилтон: Уверен, в будущем Мерседес вернет себе статус чемпиона
Биатлон12:51
Стала известна сумма призовых, которую заработали украинские биатлонисты за сезон
Европа12:32
Стали известны условия, при которых Хави останется в Барселоне
Европа12:32
Скауты Ювентуса будут следить за двумя игроками Шахтера на матче Босния и Герцеговина - Украина
Евро-202412:13
Стало известно, кто рассудит Украину с Боснией и Герцеговиной в плей-офф отбора на ЧЕ-2024
Европа12:10
Тотти: Я никогда не вернусь в Рому
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK