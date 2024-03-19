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Автоспорт

Албон: Уильямс пока что не может раскрыть весь потенциал болида

Тайский гонщик надеется, что у команды получится это исправить.
Сегодня, 10:18
Алекс Албон / Getty Images
Алекс Албон / Getty Images

Гран-при Бахрейна для Алекса Албона прошел не лучшим образом из-за проблем с перегревом болида, что позволило гонщику финишировать лишь 15-м. В Саудовской Аравии пилот Уильямс выступил лучше, заняв 11-е место.

Несмотря на небольшой прогресс, тайский гонщик считает, что его команда еще не показала, на что она способна.

"Сейчас у нас машина лучше, чем в прошлом году. Но это касается и всех остальных. И я бы сказал, что Хаас в целом стал сюрпризом, они более конкурентоспособны", - цитирует Албона Motorsport.

"Мы знаем, где наши слабости. Надеюсь, в течение следующих шести или семи гонок мы сможем достичь этой производительности и превзойти наших соперников".

"Мы пока что не можем достичь всего потенциала болида. Это немного обидно, потому что  в Саудовской Аравии был шанс набрать очки".

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Напомним, что в воскресенье, 24 марта, состоится Гран-при Австралии. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех гоночных сессий третьего этапа Формулы 1 сезона-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс Алекс Албон

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