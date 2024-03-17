Мерседес работает над своей главной слабостью, которая будет протестирована в Австралии

А вот смогут ли "серебряные стрелы" с ней справиться, это уже другой вопрос.

На старте нынешнего сезона Мерседес определил для себя главную проблему.

Болид "серебряных стрел" 2024 года сильно страдает от скоростных поворотов, в котором он заметно уступает своим конкурентам.

По словам технического директора немецкой команды Эндрю Шовлина, они намерены заняться этим вопросом во время этапа в Австралии.

"Баланс нашего болида был не очень хорош. В этих очень быстрых поворотах мы были особенно близки к стенам", - цитирует Шовлина Planet F1.

"Раньше мы довольно часто делали ставку на избыточную поворачиваемость, когда пилотам нужна была большая уверенность. Сейчас же... Вы можете себе представить, насколько это тревожит пилотов. И самое главное, нам там действительно не хватает сцепления".

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"Так что это одна из вещей, над которой мы усердно работаем на этой неделе, потому что в Мельбурне схожая природа поворотов (с трассой в Саудовской Аравии). Поэтому мы проделываем большую работу, чтобы попытаться понять, почему нам не удалось быть конкурентоспособными с некоторыми из наших ближайших конкурентов".

Напомним, что Гран-при Австралии состоится 24 марта в Мельбурне на Альберт-Парк. На ISPORT можно ознакомиться с календарем всех гонок Формулы 1 сезона-2024.

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