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Автоспорт

Юный пилот погиб во время гонки Формулы в Спа

Дилано ван'т Гофф стал жертвой массовой аварии при сложных дождевых условиях.
Сегодня, 19:57
Дилано ван'т Гофф / Formula 1/formula1.com
Дилано ван'т Гофф / Formula 1/formula1.com

В субботу, 1 июля, в Спа-Франкоршам во время гонки регионального чемпионата Европы по Формуле погиб 18-летний гонщик Дилано ван'т Гофф, сообщает Motorsport.

Гонка была организована командой Формулы 1 Альпин, которая подтвердила смерть юного нидерландца.

Заезд, проходивший в дождевых и ухудшающихся условиях, был остановлен ​​на последнем круге из-за массовой аварии. 

Авария с участием нескольких машин произошла, когда Тим Трамниц, шедший вторым, не справился с управлением на вершине Радильона. Сразу за ним произошло еще несколько столкновений, в одном из которых находился ван'т Хофф.

Нидерландец, вероятно, потерял контроль над своим болидом в хаосе первой аварии и был сбит на высокой скорости машиной соперника, когда он остановился посреди прямой.

Дилано Ван'т Хофф начал выступать в гонках в чемпионате ОАЭ Формулы 4 в 2021 году. Его лучшим результатом в этом году было седьмое место в первый уик-энд серии в Имоле в апреле.


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