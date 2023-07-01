Юный пилот погиб во время гонки Формулы в Спа

В субботу, 1 июля, в Спа-Франкоршам во время гонки регионального чемпионата Европы по Формуле погиб 18-летний гонщик Дилано ван'т Гофф, сообщает Motorsport.

Гонка была организована командой Формулы 1 Альпин, которая подтвердила смерть юного нидерландца.

Заезд, проходивший в дождевых и ухудшающихся условиях, был остановлен ​​на последнем круге из-за массовой аварии.

Авария с участием нескольких машин произошла, когда Тим Трамниц, шедший вторым, не справился с управлением на вершине Радильона. Сразу за ним произошло еще несколько столкновений, в одном из которых находился ван'т Хофф.

Нидерландец, вероятно, потерял контроль над своим болидом в хаосе первой аварии и был сбит на высокой скорости машиной соперника, когда он остановился посреди прямой.

Дилано Ван'т Хофф начал выступать в гонках в чемпионате ОАЭ Формулы 4 в 2021 году. Его лучшим результатом в этом году было седьмое место в первый уик-энд серии в Имоле в апреле.