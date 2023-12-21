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Украинский картингист, которого поддерживает Favbet Foundation, стал "Гонщиком года 2023"

В число номинантов попали гонщики, которые в течение сезона показывали высокие результаты.
Сегодня, 15:42
Александр Бондарев
Александр Бондарев

Молодой украинский картинг-пилот Александр Бондарев получил награду издания Vroom Karting Magazine как лучший международный пилот 2023 года. В этом и в предыдущем сезонах 14-летнего гонщика поддерживает благотворительный фонд Favbet Foundation.

Голосование за лучшего пилота происходило онлайн на странице издания. В число номинантов попали гонщики, которые в течение сезона показывали высокие результаты на ведущих соревнованиях FIA Karting и Rotax. В течение 4 дней за Александра Бондарева проголосовало 2685 фанов - значительно больше, чем за ближайших конкурентов.

В этом сезоне Александр сделал значительный прорыв в карьере - завоевал титул

Чемпиона Европы 2023 и стал первым в истории украинцем, которого подписала известная команда Формулы-1 Williams Racing. И все это не фоне серьезной травмы прошлого года, которая заставила его пропустить чуть ли не весь соревновательный сезон.

"Поздравляем Александра и его команду! В этом сезоне он показал характер настоящего чемпиона, который не отступает от цели, что бы ни случилось. Счастливы, что благодаря Favbet Foundation сегодня зажигается еще одна звезда украинского спорта", - комментируют в Favbet Foundation.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году с целью поддержки инициатив по всестороннему развитию молодых украинцев. С началом полномасштабного вторжения почти 90% ресурсов фонда было переориентировано на помощь ВСУ и гражданам Украины, пострадавшим от войны. Сегодня команда фонда также реализует большой проект "Клуб Супергероев", предоставляющий спортивные и образовательные возможности детям военнослужащих и ВПЛ.

Страницы Александра Бондарева в социальных сетях: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter X.

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