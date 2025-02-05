Чемпион мира MotoGP попал в тяжелую аварию

К счастью, Хорхе Мартин не пострадал серьезно.

Гонщик Априлии и чемпион мира 2024 Хорхе Мартин попал в тяжелую аварию.

Это случилось на предсезонных тестах в Малайзии на автодроме Сепанг. Гонщика вместе с мотоциклом неожиданно подбросило в воздух на втором повороте.

Мартина сразу же доставили в медицинский центр при автодроме, и лишь после первичного осмотра доставили в больницу скорой помощью.

На данный момент степени тяжести травм гонщика неизвестны, однако сам Мартин чувствует себя довольно неплохо. Испанец пожаловался лишь на боль в левой ноге и правой руке.

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