Чемпион мира MotoGP попал в тяжелую аварию
К счастью, Хорхе Мартин не пострадал серьезно.
Гонщик Априлии и чемпион мира 2024 Хорхе Мартин попал в тяжелую аварию.
Это случилось на предсезонных тестах в Малайзии на автодроме Сепанг. Гонщика вместе с мотоциклом неожиданно подбросило в воздух на втором повороте.
Мартина сразу же доставили в медицинский центр при автодроме, и лишь после первичного осмотра доставили в больницу скорой помощью.
На данный момент степени тяжести травм гонщика неизвестны, однако сам Мартин чувствует себя довольно неплохо. Испанец пожаловался лишь на боль в левой ноге и правой руке.
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