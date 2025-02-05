iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Чемпион мира MotoGP попал в тяжелую аварию

К счастью, Хорхе Мартин не пострадал серьезно.
Сегодня, 11:48
Хорхе Мартин / Getty Images
Хорхе Мартин / Getty Images

Гонщик Априлии и чемпион мира 2024 Хорхе Мартин попал в тяжелую аварию.

Это случилось на предсезонных тестах в Малайзии на автодроме Сепанг. Гонщика вместе с мотоциклом неожиданно подбросило в воздух на втором повороте.

Мартина сразу же доставили в медицинский центр при автодроме, и лишь после первичного осмотра доставили в больницу скорой помощью.

На данный момент степени тяжести травм гонщика неизвестны, однако сам Мартин чувствует себя довольно неплохо. Испанец пожаловался лишь на боль в левой ноге и правой руке.

Ранее также Тото Вольфф оценил шансы Джорджа Расселла на титул.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Чигринский присоединился к Александрии в неожиданной роли Чигринский присоединился к Александрии в неожиданной роли
Шоу снова выбыл из-за травмы Шоу снова выбыл из-за травмы
Кохан открыл сезон триумфом во Франции Кохан открыл сезон триумфом во Франции
Гуаньюй стал резервным пилотом Феррари Гуаньюй стал резервным пилотом Феррари
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Украина13:16
Чигринский присоединился к Александрии в неожиданной роли
Европа13:15
Шоу снова выбыл из-за травмы
Легкая атлетика12:53
Кохан открыл сезон триумфом во Франции
Формула 112:37
Гуаньюй стал резервным пилотом Феррари
Европа12:22
Челси пытался подписать лидера сенсационного Ноттингема
Шахматы12:12
Карлсен призвал главу ФИДЕ уйти в отставку на фоне конфликта вокруг новой шахматной лиги
Украина11:58
Шахтер согласовал трансфер латиноамериканца: президент клуба подтвердил переход
Другие11:48
Чемпион мира MotoGP попал в тяжелую аварию
Формула 111:29
Вольфф лаконично оценил шансы Расселла на титул
Лига Европы11:15
Лион избежал дисквалификации из Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK