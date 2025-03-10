iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

"Нам нужны такие люди": Феттель сравнил Шумахера и Хэмилтона

Предпочтения немца довольно очевидны.
Сегодня, 10:48
Себастьян Феттель / Getty Images
Себастьян Феттель / Getty Images

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель сравнил Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера.

Немецкий экс-пилот признался, что считает именно своего соотечественника величайшим пилотом в истории, хоть цифры и говорят в пользу Хэмилтона.

Однако такие пилоты, как Льюис, также очень нужны чемпионату, так как они открывают множество дверей.

"Шумахер – герой моего детства и, на мой взгляд, величайший пилот в истории Формулы-1, даже если статистически это Льюис.

Мы хорошо ладим с Миком Шумахером и остаемся на связи, хотя я уже не гоняюсь, а у него больше нет кокпита в Формуле-1. Для меня это важно.

Льюис сломал множество стен, так как стал первым темнокожим гонщиком Формулы-1. Он поднял тему расизма и другие вопросы, которые внезапно стали обсуждать. Я пришел в Формулу-1 в то же время и помню, как много было негативных комментариев о нем.

Из-за цвета кожи ему не было там места. Но он не просто показал своими выступлениями, что критики были абсолютно неправы. Нам нужны такие люди, как он. Раньше мы не обсуждали определенные темы – деньги, любовь, секс, религию. Сегодня мы продвинулись далеко вперед, и это здорово", - цитирует немца Tages-Anzeiger.

Ранее также легенда Формулы-1 рассказал, почему покинул родину.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Михаэль Шумахер

Статьи по теме

Бывший напарник Шумахера сделал смелый прогноз на дебют Хэмилтона за Феррари Бывший напарник Шумахера сделал смелый прогноз на дебют Хэмилтона за Феррари
"Не полагается на капризы судьбы": босс Феррари выделил сильные качества Хэмилтона "Не полагается на капризы судьбы": босс Феррари выделил сильные качества Хэмилтона
Хэмилтон сравнил двигатели Мерседес и Феррари Хэмилтон сравнил двигатели Мерседес и Феррари
Сайнс опередил Хэмилтона во второй день тестов Формулы-1 Сайнс опередил Хэмилтона во второй день тестов Формулы-1

Видео

Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча
Деклассация от "канониров": Арсенал уничтожил ПСВ в Лиге чемпионов - видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Украина завоевала первую медаль в сезоне
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Костюк потеряла пять позиций
просмотров
Рейтинг ATP: ведущие украинцы улучшили позиции, Синнер остался первой ракеткой планеты
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты в Новом Месте
просмотров

Последние новости

Другие страны13:44
Форвард Аль-Хиляля оказался в больнице из-за переутомления
Украина13:29
Заря прямолинейно сорвала матч Чемпионата U-19 УПЛ
Европа13:12
Лидер Байера выбыл на несколько недель
Европа13:00
Анчелотти раскрыл сроки возвращения Куртуа
Легкая атлетика12:35
Украина финишировала в топ-6 медального зачета Евро-2025 по легкой атлетике
Украина12:34
Середняки УПЛ забрали призы тура
Украина12:20
Динамо, Шахтер, Таврия и другие: вспомни участников первого чемпионата Украины по их лого
Киберспорт12:20
NaVi попробуют одержать первую победу в матче против бразильцев на PGL Wallachia Season 3
НБА12:13
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок Кавая возглавил рейтинг
Европа11:59
Ливерпуль объявил о контракте с новым техническим спонсором
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK