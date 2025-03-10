"Нам нужны такие люди": Феттель сравнил Шумахера и Хэмилтона

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель сравнил Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера.

Немецкий экс-пилот признался, что считает именно своего соотечественника величайшим пилотом в истории, хоть цифры и говорят в пользу Хэмилтона.

Однако такие пилоты, как Льюис, также очень нужны чемпионату, так как они открывают множество дверей.

"Шумахер – герой моего детства и, на мой взгляд, величайший пилот в истории Формулы-1, даже если статистически это Льюис.

Мы хорошо ладим с Миком Шумахером и остаемся на связи, хотя я уже не гоняюсь, а у него больше нет кокпита в Формуле-1. Для меня это важно.

Льюис сломал множество стен, так как стал первым темнокожим гонщиком Формулы-1. Он поднял тему расизма и другие вопросы, которые внезапно стали обсуждать. Я пришел в Формулу-1 в то же время и помню, как много было негативных комментариев о нем.

Из-за цвета кожи ему не было там места. Но он не просто показал своими выступлениями, что критики были абсолютно неправы. Нам нужны такие люди, как он. Раньше мы не обсуждали определенные темы – деньги, любовь, секс, религию. Сегодня мы продвинулись далеко вперед, и это здорово", - цитирует немца Tages-Anzeiger.

Ранее также легенда Формулы-1 рассказал, почему покинул родину.

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